"Love Island 4": Pamiętasz kto to powiedział? QUIZ dla wiernych widzów programu

Choć niektórzy z uczestników czwartej edycji "Love Island" byli pewni swoich par, ostatnie dni okazały się dla nich prawdziwym testem. Kiedy panowie udali się do Casa Amor, a do dziewczyn w pięknej willi dołączyli nowi przystojniacy, panujący na Wyspie Miłości porządek zamienił się w prawdziwy chaos. Szybko okazało się, że nie wszystkie relacje przetrwały wielką próbę, a w "Love Island" pojawiły się nowe pary, ale i pierwsze złamane serca. Po tym, jak Paulina wybrała Mateusza, Andrzej dosłownie się załamał, jednak wygląda na to, że Aleksandra szybko otarła łzy po Arku! Kiedy wzięła jego nową partnerkę na rozmowę, padły bardzo mocne słowa. Teraz chłopak żałuje wyboru? "Love Island 4": Andrzej żałuje, że wybrał Laurę zamiast Aleksandry?! To przeparowanie z pewnością przejdzie do historii "Love Island" . Po tym jak Paulina i Arek oznajmili swoje nowe wybory, Andrzej i Aleksandra nie kryli smutku, rozczarowania i bólu, które malowały się na ich twarzach. Tym razem na Wyspie Miłości polało się wiele łez i nie wszyscy znieśli to najlepiej. Arek, który zerwał z Aleksandrą i wybrał Laurę w rozmowie z Pauliną powiedział zaskakujące słowa! Nie wiem, czy dobrze zrobiłem - wyznał. Czyżby chciał odkręcić swoją decyzję? Jak się okazuje, choć chłopak chciał porozmawiać ze swoją byłą partnerką, ta wcale nie miała na to ochoty. Za to postanowiła udać się na szczerą rozmowę ze swoją następczynią - Laurą. Uczestniczka opowiedziała jej o swojej historii z Arkiem i romantycznej randce, a także wbiła nowej dziewczynie drobną szpilkę.... Musisz wiedzieć, że jakby ja życzę ci wszystkiego dobrego i to nie jest twoja wina. Z mojej strony wrogości nie będzie, bo ja jestem rozczarowana tym, co się zadziało, bo padło bardzo dużo słów. Mocno...