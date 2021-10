"Love Island": Andrzej przeszedł spektakularną metamorfozę! Na starym zdjęciu jest nie do poznania!

Dzisiejszy odcinek "Love Island" zacznie się mocnym akcentem! Natalia, która w poprzednim odcinku otrzymała wiadomość zachęcającą do wyjścia przed willę, będzie mogła liczyć na naprawdę przyjemne wrażenia. A wszystko za sprawą cudownego masażu, który wykona jej przystojny masażysta i jednocześnie... nowy uczestnik programu! Poznajcie Mikę Chaczatriana. Coś czujemy, że ten Islander nieźle namiesza! Zobacz także: Uczestniczka "Love Island" była zastraszana przez partnera! Oliwia Knapek wyznała swój największy sekret "Love Island": Do programu wchodzi kolejny uczestnik! Poznajcie przystojnego Mikę W programie "Love Island" zdecydowanie nie możemy narzekać na nudę! Ostatnie przeparowanie uczestników dostarczyło nam sporo emocji. A wszystko zaczęło się od szokującej decyzji Karola, który niespodziewanie wybrał na swoją partnerkę Julię! Jedną z dziewczyn, która najbardziej przeżywała ceremonię przeparowania, była Natalia. Uczestniczka była pewna, że to właśnie ona pożegna się z programem. Ale tak się nie stało, bowiem Natalię wybrał Mikołaj. Ale czy tej parze uda się długo przetrwać? Chyba wiele będzie zależało od tego, czy Natalii spodoba się masaż i przystojny masażysta, który jest również nowym uczestnikiem programu. Mika Chaczatrian to 28-letni fizjoterapeuta, pochodzący z Armenii. W wolnych chwilach trenuje również brazylijskie jiu - jitsu. Co ciekawe, jego ideał kobiety to brunetka średniego wzrostu z pięknym uśmiechem. Wygląda więc na to, że Natalia może przypaść nowemu uczestnikowi do gustu! Czy nowemu uczestnikowi uda się zaskarbić serca pozostałych uczestniczek? Czy Natalia będzie zadowolona z masażu? Tego wszystkiego dowiemy się już dziś o godzinie 22:10 na antenie telewizji Polsat! ...