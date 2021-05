Waleria i Piotr to finaliści " Love Island 3 ". Na prawdę niewiele brakowało, aby to właśnie oni wygrali trzecią edycję show. Po finale nie obyło się bez kontrowersji, szczególnie w momentach, w których widzowie dopatrywali się zazdrości w mimice Walerii, kiedy Caroline i Matt cieszyli się zwycięstwem. Programowe pary po powrocie z luksusowej wilii uczą się wspólnego życia w szarej rzeczywistości. Waleria właśnie zdecydowała się na naprawdę mocną metamorfozę i przyznała, że zrobiła to dla Piotra! Uczestniczka postanowiła totalnie zmienić swój kolor włosów i zaprezentowała się w blondzie! Fanom nie do końca ta decyzja przypadła do gustu. Zobaczcie, jak dziś wygląda Waleria. Zobacz także: "Love Island 3": Waleria i Piotrek rozstali się po programie? Jest komentarz uczestników hitu Polsatu! Waleria z "Love Island 3" została blondynką. Zrobiła to dla Piotra Waleria i Piotr starają się ułożyć swoje wspólne życie po programie. Widzowie "Love Island" nie do końca wierzyli, czy uczestnikom uda się przetrwać próbę czasu i pozostać w związku po powrocie z Hiszpanii. Nic dziwnego, że od razu "zasypali" uczestników pytaniami o potwierdzenie związku. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać, ponieważ zarówno Waleria jak i Piotr szybko oznajmili, że są w związku i pielęgnują swoją relację. Okazuje się, że Waleria dla Piotra jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Właśnie zaskoczyła fanów ogromną metamorfozą. Po jej krótkich czarnych włosach nie ma śladu! Ukochana Piotra pozuje w długich blond włosach, a uważni fani "Love Island" doskonale wiedzą, że właśnie w takie podobają się uczestnikowi. Jak wam się podobam w takiej wersji ? #grrrrr - zapytała na Instagramie ...