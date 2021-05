"Love Island 3": Stella po rozstaniu z Piotrem zdecydowała się na zaskakujący krok!

Ostatnie działania Stelli z "Love Island" mogą wskazywać na to, że jej związek z Piotrem zakończył się w dość chłodnych relacjach i dziewczyna nie chce wracać do tamtych chwil... To znak, że rozstali się w złych stosunkach

Stella i Piotr z 3. edycji "Love Island" rozstali się po zaledwie kilku tygodniach od zakończenia emisji show. Choć uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par, nagle postanowili zakończyć swój związek. Dokładne powody rozpadu ich relacji nie są znane, jednak patrząc na działania Stelli można się domyślić, że dziewczyna raczej niechętnie będzie wracać do chwil spędzonych z Piotrem. Dlaczego? Zobaczcie sami!

Zobacz także: "Love Island 3": Stella i Piotr komentują rozstanie Ani i Czarka... Obrażą się za te słowa?

"Love Island": Stella chce zapomnieć o Piotrze?

Wiadomość o rozstaniu Stelli i Piotra dotarła do nas w minioną sobotę. To właśnie wtedy byli już partnerzy nagrali wspólne, krótkie InstaStories, w którym poinformowali o zakończeniu swojego związku. Zapewnili, że jest to ich wspólna decyzja, gdyż doszli do wniosku, że "nie zbudują wspólnie przyszłości".

[...] oboje doszliśmy do wniosku, że nie zbudujemy wspólnie przyszłości. Ale zamierzamy utrzymywać kontakt, jak normalni, dorośli ludzie ze sobą rozmawiać. I tak samo w nowych sytuacjach wspierać się i być dla siebie pomocą, jeśli to potrzebne. Więc nie będziemy się więcej rozgadywać, bo wiadomo o co chodzi - wtórował jej były już chłopak. Co tu więcej mówić. Pozdrawiamy Was - powiedzieli w swoim oświadczeniu.

Stella już kilka dni przed ogłoszeniem rozstania dawała sygnały, że coś dzieje się w jej życiu. Była smutna i przygnębiona, mówiła, że ma "smutaśny dzień". Również na ostatnim wspólnym nagraniu z Piotrem wyglądała na nieszczęśliwą. A jeszcze zaledwie tydzień wcześniej obydwoje wyglądali na szaleńczo zakochanych - Stella przecież mocno wspierała Piotra na gali Fame MMA.

Co zatem wydarzyło się pomiędzy tą dwójką? Tego nie wiadomo. Jednak teraz Stella zdecydowała się usunąć wszystkie wspólne fotki z Piotrem, co jasno daje do zrozumienia, że raczej nie chce wspominać wspólnych chwil z byłym partnerem! To jednak nie wszystko.

Zobacz także: "Love Island": Sylwia Madeńska zszokowana słowami Mikołaja! Ujawnia kulisy ich wyjazdu do Grecji

Stella dodała również wpis, który może wskazywać na to, że naprawdę nie jest jej łatwo, a chwile wytchnienia daje jej teraz siłownia.

W niektórych momentach życia, to właśnie tutaj odnajduję spokój, pozwalam moim myślom oderwać się i przez chwilę odetchnąć. TAK! To właśnie to miejsce gdzie czuje się najlepiej 💪 Udanej niedzieli ♡ - napisała pod zdjęciem z siłowni, Stella.

Stella usunęła wszystkie zdjęcia z Piotrem ze swojego Instagrama. Czyżby chciała jak najszybciej zapomnieć o tym związku? Mamy nadzieję, że niedługo znów zobaczymy piękny uśmiech na twarzy Stelli, a złe chwile odejdą w zapomnienie. Uczestniczka "Love Island 3" może liczyć na ogromne wsparcie fanów!

Instagram

Fani wspierają Stellę z "Love Island 3" po rozstaniu z Piotrem!

Fani w komentarzach pod postem mocno wspierają Stellę.

- Piotr chyba zagrał na Twoich uczuciach.... Trzymaj się Mała - Piotr chyba nie wie co stracił 🔥❤️❤️😍 - Życzę Ci jak najmniej smutku i oby kolejne dni były tylko dla Ciebie piękniejsze❤️ - Nie to żebym hejtowała albo była przeciwna Piotrowi, ale jeszcze będziesz za to dziękować, że właśnie taką decyzję podjęliście. Jestem za Tobą i za Piotrem, ale osobno, bo potrzebujesz ciepła drugiej osoby, a nie władczości. Pozdrawiam, głowa do góry !!! - piszą fani.

Stella i Piotr byli parą przez zaledwie kilka tygodni od zakończenia emisji "Love Island". Myślicie, że kiedyś do siebie wrócą?