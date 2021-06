"Love Island": Stella wbija Piotrowi szpilę po rozstaniu?! Zobaczcie co zrobiła

Stella i Piotr dostarczali widzom "Love Island 3" prawdziwych emocji. Para, wśród fanów programu, miała zarówno swoich sprzymierzeńców, jak i ogromnych przeciwników, którym nie do końca podobało się to, jak uczestnik traktował swoją partnerkę. Choć tej dwójce nie udało się dotrzeć do finału, po powrocie do Polski zdecydowali się na bardzo poważny krok i razem zamieszkali. Sielanka jednak nie potrwała długo i już w maju Stella i Piotr zmieścili w mediach społecznościowych nagranie, będące oficjalnym oświadczeniem o końcu ich związku. Choć uczestniczka kontrowersyjnego show nie kryła swojego smutku, na jej profilu na Instagramie szybko zaczęły pojawiać się zdjęcia z szerokim uśmiechem i nagrania z imprez. Fani byli pewni, że Stella już zapomniała o Piotrze, czy jednak napewno? Właśnie opublikowała w mediach społecznościowych wymowny filmik, który mówi sam za siebie. Chciała wbić mu w ten sposób kolejną szpilę?

"Love Island 3": Stella opublikowała filmik. Chciała zranić nim Piotra?

Choć fani podejrzewali, że pomiędzy tą dwójką coś jest nie tak, Stella i Piotr najpierw postanowili milczeć. Kiedy potwierdzili wiadomości o swoim rozstaniu, w sieci rozpętała się prawdziwa burza, a na uczestnika Wyspy Miłości wylała się fala hejtu. Mimo wszystko ani on, ani Stella nie żałują udziału w programie, który przyniósł im ogromną rozpoznawalność, prawdziwych przyjaciół i był niebywałą przygodną. Jakiś czas temu Piotr nawet postanowił podarować sobie pamiątkę, która o "Love Island" będzie mu przypominała do końca jego dni - tatuaż przedstawiający ananasa! Tym posunięciem uczestnik wzbudził w internautach naprawdę skrajne emocje.

Niektórzy byli pod ogromnym wrażeniem, zauważając że Piotr faktycznie dotrzymał obietnicy, jaką uczestnicy złożyli sobie na Wyspie Miłości, a inni stwierdzili, że jego zachowanie jest żałosne, a także dopytywali, czy nie będzie on przypominał mu o Stelli. Jak się okazuje, teraz Stella odwdzięczyła się Piotrowi swoim własnym ananasem!

Uczestniczka "Love Island 3" opublikowała na swoim InstaStory nagranie, na którym odpakowuje i zakłada na swoją bransoletkę przywieszkę przedstawiającą właśnie ananasa! Co więcej, Stella na filmiku oznaczyła Anię, Maćka, Daniela, Mateusza, Caroline, Angele, Olę, Piotrka i Walerię, Czarka oraz Dawida, a nic nie wspomniała o swoim byłym partnerze Piotrze! Dziewczyna zdradziła również, że czeka również, aż ananas pojawi się w formie tatuażu na jej ciele.

No ja już ananaska mam. Co prawda póki co na bransoletce. Ale czekam, aż reszta ekipy znajdzie trochę czasu i zrobimy tatuaż, bo już projekt mam - powiedziała.

Czyżby była to z jej strony szpila wymierzona w Piotra, a może Stella postanowiła oznaczyć te osoby, które jeszcze nie zrobiły tatuażu?

Choć Stella i Piotr byli dla niektórych widzów prawdziwymi faworytami, kiedy wrócili do Polski okazało się, że mimo starań ich związek nie przetrwał próby czasu.