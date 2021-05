„Love Island”: Burza po rozstaniu Stelli i Piotra! „Może ja potrzebuję wsparcia?” W dyskusji… gwiazda disco polo

A jednak! Stało się to, co fani podejrzewali już od jakiegoś czasu - Stella i Piotr z "Love Island" nie są już razem! Ulubieńcy widzów, którzy byli ze sobą od pierwszego odcinka "Wyspy Miłości", ogłosili to wspólnie, podczas relacji na Instagramie. Siedząc razem poinformowali, że nie zbudują już wspólnie przyszłości. Szczególnie dużo o relacji mówił Piotr. A więc związek, który przetrwał już wiele wzlotów i upadków w programie, przechodzi do historii. Zobaczcie, co powiedzieli Stella i Piotr! Zobacz także: "Love Island": Stella szczerze o relacji z Piotrem: "Idealny związek, to nie ten, w którym chodzicie uśmiechnięci" Stella i Piotr z "Love Isand" ogłosili rozstanie Stella już wczoraj dała sygnał, że coś się dzieje. Dzisiejszy poranek przyniósł jednak naprawdę smutną wiadomość. Na wspólnych InstaStories Stella i Piotr wyznali, że wspólnie zadecydowali o rozstaniu. Cześć wszystkim, przyszliśmy dzisiaj do was z ważnymi wiadomościami, bo wydaje mi się, że jesteśmy winni wam szczerość - zaczęła Stella. Więcej powiedział Piotr: Pomimo tego, że nie jest to łatwa dla nas sytuacja, wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, i chcemy być wobec was szczerzy. Zresztą tak, jak byliśmy w programie. Nie raz były między nami różne tarcia i nie zamiataliśmy tego pod dywan. Zresztą tak jest w związku dorosłych ludzi, czasem są tarcia, czasem trzeba włożyć więcej pracy żeby coś funkcjonowało. My tą pracę wkładaliśmy w programie i szczególnie po programie. Zamieszkaliśmy razem, daliśmy sobie szansę, no ale życie to nie bajka. O samej decyzji poinformowała Stella: Dlatego oboje doszlismy do wniosku, że nie zbudujemy wspólnie...