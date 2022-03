"Love Island": pierwszy seks tej edycji? Łukasz i Patrycja nieźle się zabawili

Piotr i Waleria w ostatnim odcinku "Love Island" bardzo zyskali w oczach widzów, przede wszystkim dlatego, że ich rodzące się uczucie skłoniło producentów do przydzielenia im na całą noc kryjówki, w której mogli wreszcie pobyć "sam na sam". Ich budująca się relacja zachwyciła internautów, którzy zmienili swój typ co do najlepszej pary . Stella i Piotr chowają się w cieniu Walerii i Piotra. Waleria i Piotr zachwycają internautów: "Najlepsza para! Do finału z nimi!" Waleria i Piotr od początku swojej relacji są dla siebie bardzo mili i podchodzą do sprawy bardzo łagodnie. Niczego sobie nie narzucając, para pomału poznawała się, a kolejni nowi uczestnicy nie zdołali jej rozbić, choć Piotr przecież cieszy się niemałym zainteresowaniem pań. Ich relacja miała okazję przejść na kolejny poziom, ponieważ to oni właśnie otrzymali możliwość spędzenia nocy sam na sam w kryjówce. Tuż przed romantyczną nocą razem, Piotr zaprosił Walerię na randkę, co miało szczególne znaczenie, ponieważ w tym dniu właśnie odbył już jedno spotkanie z nową uczestniczką, Dominiką. Fani byli zachwyceni postępem w ich uczuciu, a teraz wróżą im nawet finał: Szanują się, śmieją się ciągle razem, dbają o siebie. Super para💛💛💛💛 Piotrek trzyma cały program na barkach, należy mu się 😂😂❤️❤️ Najbardziej pozytywna para! O to chodzi w tym programie. Piotrek mega zyskał w moich oczach :) najlepsza para! Dobrze, że Piotrek doszedł, jest mega śmieszny niby mówi, że jest nieśmiały, ale fajnie robi tutaj atmosferę, zajebisty gość 😁 - komentują zachwyceni parą fani. Widzowie zyskali w ten sposób swoich nowych faworytów. Dotychczas byli nim Piotr i Stella, ale coraz bardziej widać, że para się sobą nudzi,...