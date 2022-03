"Love Island 5": Nowe zasady CASA AMOR i pierwsze uczestniczki! Poznajcie Milenę, Klaudię i Laurę

To zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów przez fanów "Love Island"! Casa Amor w 5. edycji show zbliża się wielkimi krokami! Czy Milena, Klaudia oraz Laura podbiją serca panów?

W 5. edycji "Love Island" widzowie zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę - co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji, które rujnują dotychczasowe porządki w willi. Teraz jednak czas na prawdziwe trzęsienie ziemi, czyli... Casa Amor! W poprzednich edycjach już przekonaliśmy się, jak wiele potrafi namieszać ten projekt. Teraz jednak będzie on wyglądał nieco inaczej, a ostatnio w programie "Sobota na Love Island" poznaliśmy trzy pierwsze uczestniczki Casa Amor! Kim są, jak wyglądają i kogo szukają na "Wyspie Miłości"?

"Love Island 5": Nadchodzi Casa Amor! Kim są nowe uczestniczki?

Dla fanów "Love Island" szykuje się prawdziwa rewelacja! Casa Amor po raz kolejny wystawi na próbę dotychczasowe relacje uczestników, a my przez kilka odcinków będziemy śledzić, komu uda się przetrwać tę próbę. W ubiegłym sezonie po Casa Amor zrobiło się niezłe zamieszanie. Czy tak będzie również i tym razem? Wygląda na to, że możemy się spodziewać wielu niespodzianek, bo jak poinformowała Karolina Gilon w programie "Sobota na Love Island", tym razem to panie opuszczą willę, a nie jak dotychczas, panowie. Co ciekawe, już poznaliśmy pierwsze trzy uczestniczki, które zastąpią obecne mieszkanki!

Pierwszą z nich jest Milena Sienkiewicz. Piękna brunetka zdradziła w rozmowie z Karoliną Gilon, kogo szuka na "Wyspie Miłości.

- Mój typ wymarzonego faceta to myślę, że wysoki brunet, wysportowany, ale nie postury takiego napakowanego misia.

A który z obecnych mieszkańców willi podoba się jej najbardziej?

- Chyba Sidiki. Jednak to, że inaczej wygląda od reszty chłopaków, to bardziej mnie zaczęło przyciągać. Jest też bardzo poukładany i widać, że jest troszkę spokojniejszy. Ja potrzebuję kogoś, kto mnie tak wyciszy.

Milena podkreśliła również, że zna swoją wartość i dla niej nie ma żadnej konkurencji. Dodała także, że nie zamierza nikogo grać i będzie w stu procentach szczera.

Kolejną uczestniczką Casa Amor jest Klaudia Kałużna. Piękna blondynka wyznała, że lubi się bawić, a ponadto podkreśliła, że na co dzień znajduje się w takim środowisku, gdzie konkurencja jest jej znana, dlatego udziału w programie w ogóle się nie boi. Na ten moment najbardziej podobają jej się Włodek i Kuba, jednak czy panowie sprostają jej wymaganiom?

- Musi być na pewno przystojny, dobrze zbudowany, wysportowany. Może być brunet, blondyn - mi to obojętne. Najlepiej, żeby dużo potrafił ze mną rozmawiać i ze mną spędzać dużo czasu, bo tego potrzebuję, no i żeby był zabawny - powiedziała Klaudia w rozmowie z Karoliną Gilon.

Ostatnią zaprezentowaną uczestniczką jest Laura Wolny. Dziewczyna uważa się za bezkonkurencyjną i jak mówi, ma zamiar wejść do willi i "rozwalić system". Jaki zatem jest jej ideał mężczyzny?

- Typ Włocha, taki stanowczy, konkretny. No ale wiadomo, człowiek z ładnej miski się nie naje, tak że to nie jest najważniejsze. Ja generalnie jak się zakocham, to tak naprawdę w mózgu.

Laura dodała także, że na ten moment nie wie, który z panów mógłby zawrócić jej w głowie.

- Szczerze mówiąc, to tak naprawdę nie wiem. Dla mnie najważniejsze jest to, jak mężczyzna mnie będzie traktować. No ja tam wejdę, zobaczę, kto będzie wolny, kto będzie miał na mnie ochotę i będziemy kombinować.

Jak myślicie? Która z pań będzie mogła namieszać?