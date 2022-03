"Love Island 5": Poruszające wyznanie Łukasza. Uczestnik rozpłakał się w kryjówce! "Ciężko mi jest"

Program "Love Island" wchodzi w decydującą fazę! Większość uczestników znalazła już swoich wymarzonych partnerów, a niektórzy już zdążyli nawet wyznać sobie miłość. Ostatnio na ten krok zdecydował się Igor, który nie przestaje zachwycać się swoją partnerką. Niektórzy fani show są zdania, że chłopak - po zaledwie kilku dniach znajomości - składa zbyt poważne deklaracje, a to wydaje się być sztuczne i nieprawdziwe. Co więcej, internauci uważają również, że Igor jest zbyt nachalny i może tym odstraszyć Magdę. Zobaczcie! Zobacz także: "Love Island 2": Rafał przekroczył granice? Nazwał swoją partnerkę "ladacznicą"! "Love Island": Igor wyznał miłość Magdzie Gdy tylko do programu "Love Island" dołączyła Magdalena Karwacka, na Wyspie miłości zrobiło się naprawdę gorąco. Wszyscy panowie byli oczarowani przepiękną uczestniczką, jednak dziewczyna zdecydowała się stworzyć parę z Igorem. Wygląda na to, że świetnie się ze sobą dogadują, a Igor po zaledwie kilku dniach znajomości, przystąpił nawet do poważnych deklaracji. Jesteś tak fantastyczną kobietą i mam takie szczęście i naprawdę tak się cieszę, że z Tobą jestem. I Ci powiem po prostu, albo grubo, albo wcale. [...] Zakochałem się w Tobie i jak z Tobą jestem, twój dotyk tak na mnie działa, jak z Tobą gadam jest niesamowicie, jak się uśmiechasz... po prostu tak sobie pomyślałem, że mam takie szczęście i zasługujesz, żeby to wiedzieć - powiedział w jednym z ostatnich odcinków Igor do Magdy. Magda pozostawiła wyznanie Igora bez odpowiedzi i dopiero następnego dnia odbyła z nim szczerą rozmowę. Wtedy też wyznała, że ona nie jest osobą, która tak szybko wypowiada tak ważne słowa. Igor nie żywił o to do niej urazy i w dalszym ciągu obdarowuje...