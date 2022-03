"Love Island 5": Pierwsza taka sytuacja w historii programu! Z show już pożegnała się uczestnika!

Piąta edycja "Love Island" zaskakuje widzów od pierwszych chwil. Nie dość, że już w pierwszym odcinku tuż po parowaniu do gry weszły kolejne dwie uczestniczki, to teraz dowiadujemy się, że ktoś niemalże od razu opuści "Wyspę Miłości"! Kto miał tego pecha i zaliczył najkrótszy pobyt w historii show?

"Love Island 5": Kto odpadł już w drugim odcinku?

W otwierającym 5. edycję "Love Island" odcinku poznaliśmy pierwsze pary - są nimi Ania i Michał, Iwona i Konrad, Kamila i Łukasz, Patrycja i Włodek oraz Julia i Robert. To jednak nie był koniec emocji, bo chwilę później dołączyły do "Love Island" Agnieszka i Oliwia, które aktualnie nie miały pary. Prowadząca show Karolina Gilon już na samym początku zapowiedziała, że ta odsłona programu będzie obfitowała w mnóstwo niespodzianek i wygląda na to, że nie były to słowa rzucone na wiatr, bo już w drugim odcinku dowiedzieliśmy się, że ktoś ma 30 minut na spakowanie walizek i opuszczenie "Wyspy Miłości"!

Tuż przed eliminacją, dziewczyny, które pozostawały bez pary postanowiły powalczyć o względy panów! Oliwia zdecydowała się porozmawiać z Włodkiem, który szczerze przyznał, że na razie nie czuje, żeby mogło mu coś wyjść z Patrycją. Z kolei Agnieszka bardziej zainteresowała się Robertem.

Niedługo potem "nowe uczestniczki" dostały wiadomość. Jak się okazało musiały zadecydować, z kim chcą się sparować i tym samym po raz pierwszy w 5. edycji, rozbić powstałe dopiero co pary. Co ciekawe, zarówno Agnieszka jak i Oliwia zdecydowały się na Konrada. Jednak największe emocje były dopiero przed nami. Teraz to Konrad musiał zadecydować, z którą z uczestniczek stworzy parę. Chłopak wybrał Oliwię i tym samym Agnieszka musiała opuścić "Wyspę Miłości" i to zaledwie po kilku godzinach pobytu w programie!

Fani show z jednej strony są pod wrażeniem tempa akcji, jaka dzieje się w 5. edycji "Love Island", jednak z drugiej strony uważają, że Agnieszka po prostu nie miała żadnej szansy, żeby móc pokazać się w programie.

- Co?... trochę nie miało to sensu. - Ale bez sensu. Czemu odpadła skoro nawet jednego dnia nie była, nikogo nie poznała? Mam nadzieję że wróci, jak Mundek. Bo to niesprawiedliwe.. - Bez sensu 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫ale to może mieć 2 dno, że wróci - Trochę lipa tak odpaść bez szansy...czemu Iwona zostaje w takim razie? - piszą fani.

A Wy, co uważacie na ten temat?