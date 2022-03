"Love Island" znamy już pierwsze pary w programie! Pasują do siebie?

Już w najbliższą niedzielę startuje 3. edycja "Love Island" , a produkcja show powoli odsłania przed nami karty. Już oficjalnie wiadomo, że pierwszą uczestniczką reality show jest Waleria Szewczyk , 23-letnia pół-Polka, pół-Etiopka. Jak się okazało, dziewczyna jest przyjaciółką Ady Śledź, którą poznaliśmy w pierwszej edycji "Love Island"! Czy to właśnie Waleria skradnie serca mężczyzn na "Wyspie miłości"? Zobaczcie jej zdjęcia! Zobacz także: "Love Island": Alicja w końcu zabrała głos na temat związku z Dominikiem! Teraz już wszystko jest jasne! "Love Island": Waleria Szewczyk to pierwsza uczestniczka 3. edycji show Waleria Szewczyk to energiczna i wybuchowa singielka o artystycznej duszy. 23-latka realizuje się jako modelka i stylistka paznokci. Mimo młodego wieku ma duży bagaż doświadczeń, a swoje życie uczuciowe opisuje jako… tragiczne. Urodziła się w Etiopii, skąd pochodzi jej mama. Najwięcej czasu spędziła jednak we Francji, a kilka lat temu wróciła do Polski. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nie boi się przygód, uchodzi za duszę towarzystwa. W skali od 1 do 10 ocenia się na... 10! Od ponad pół roku jest singielką i głęboko wierzy, że udział w "Love Island" sprawi, że znajdzie szczęście u boku wymarzonego mężczyzny. Waleria przed udziałem w castingu do "Love Island", na pewno skorzystała z porad swojej dobrej koleżanki, Ady Śledź, którą oglądaliśmy w pierwszej edycji. Dziewczyny bardzo się lubią, chwalą się wspólnymi zdjęciami. Wygląda na to, że Ada już mocno trzyma kciuki za swoją przyjaciółkę i będzie na bieżąco śledzić odcinki z jej udziałem. Waleria zachwyca swoją urodą! Na jej Instagramie znaleźliśmy mnóstwo pięknych...