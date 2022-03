"Love Island 5": Fani ostro o Agnieszce i Oliwii: "Jakieś mamuśki wpuścili"

Dziś widzowie " Love Island " byli świadkami bójki pomiędzy Caroline a Angelą! Co wydarzyło się w na co dzień cukierkowej willi? Uczestniczki pobiły się o... Mateusza! Jak do tego doszło?! Zobacz także: "Love Island 3": Maciek znów atakuje Laurę! "Twoje zachowanie to brak szacunku". A kto odpadł show? Angela i Caroline pobiły się o Mateusza?! O co chodzi? Dzisiejszy odcinek "Love Island" wzbogacony był o dodatkowy materiał z okazji... Prima Aprillis! Widzowie, którzy choć na chwilę zapomnieli jaki dziś jest dzień musieli się nieźle zdziwić, gdy usłyszeli, co o sobie nawzajem mają do powiedzenia uczestnicy. Waleria miała dość Piotrka, ponieważ jego katar, którego nabawił się w chłodnej Hiszpanii napawał ją o mdłości, z kolei Mateusz chciał zerwać z CJ, ponieważ miała zabrać mu szalik od babci! Zabawne i absurdalne przepychanki pośród uczestników doprowadziły docelowo do... bójki pomiędzy Angelą i Caroline, które pobiły się nad basenem o Mateusza. Dziewczyny zaczęły szarpać się za włosy ostatecznie boleśnie lądując na trawniku. Na szczęście to wszystko to tylko żarty, ale fani programu mogli się nieźle zdziwić! Udał się uczestnikom ten żart? Widzowie nie do końca byli przekonani: - Wow, 1 kwietnia dzisiejszy odcinek to Prima Aprilis. cóż za poziom aktorstwa 🤦🏼‍♀️ - Serio? Bardzo zły odcinek. To że jest Prima Aprillis nie oznacza żeby każdą sekundę wyreżyserować. Naciągane na maksa. - Omg czy ja straciłam 20 min na oglądanie takiego kiepskiego udawania Prima Aprilis ! Polsat ogarnijcie się 😬 mega to sztuczne wszystko i czułam zażenowanie - pisali na Instagramie Nie wszyscy byli jednak tak źle nastawieni: - 1 kwietnia - wkręcanko 😂😂😂😂😂 Szacun, że nie...