"Love Island" Caroline zakończyła związek z Mateuszem! "Całkowicie straciłam do niego zaufanie"

Caroline i Mateusz to zwycięzcy 3. edycji "Love Island". Ich miłość zdawała się być naprawdę silna i poważna, a Mateusz dosłownie szalał na punkcie Caroline! Fani z wielkim zaskoczeniem przyjęli informacje o tym, że para się rozstała i do końca temu nie wierzyli i jak się okazuje mieli rację! Okazuje się, że choć zakochani wrócili do siebie, ale ich sielanka nie potrwała zbyt długo. Caroline napisała właśnie dlaczego...

"Love Island 3" Caroline szczerze o związku z Mateuszem

Informacja o rozstaniu Caroline i Mateusza zaskoczyła fanów, ponieważ wszystko wskazywało na to, że ich relacja fantastycznie się układa. Niestety, to Caroline jako pierwsza ogłosiła rozstanie z Mateuszem. Przez kolejne miesiące fani znajdowali mnóstwo dowodów na to, że para znów jest razem i jak się okazuje, nie pomylili się. Tym razem to Mateusz ogłosił wielki powrót swojego związku, a Caroline podchodziła do sprawy z dystansem. Mimo że ostatnie tygodnie wypełnione były romantycznymi randkami, a nawet wspólnym wyjazdem, to Caroline zaskoczyła fanów smutnym oświadczeniem:

- Z szacunku do Was chciałabym Was poinformować o tym, co ostatnio wydarzyło się w moim życiu. Dla wielu z Was może to być szok, ponieważ wcześniej nie wspominałam publicznie o moim powrocie do Mateusza, ale jakiś czas temu po ogłoszeniu rozstania, postanowiłam dać mu kolejną szansę - przyznała szczerze Caroline.

Jak się okazuje, Mateusz nie wykorzystał tej szansy:

- Niestety Mateusz po raz kolejny jej nie wykorzystał. Zawiodłam się na nim ponownie. Całkowicie straciłam do niego zaufanie, czyli to, co powinno być fundamentem każdego związku. Czuję, że nie był ze mną szczery w pewnych kwestiach i że mógł spotykać się z innymi dziewczynami za moimi plecami.

Caroline wyznała także, dlaczego zdecydowała się na powiedzenie o swoim kłopocie publicznie. Jak się okazuje, uczestniczka chce wesprzeć kobiety, które mierzą się z tym samym:

- Nie chciałam poruszać tego tematu publicznie, ale robię to ku przestrodze dla Was dziewczyny. Wiem, że Wy też mierzycie się z podobnymi problemami i nie wiecie jak macie sobie poradzić sobie w takich sytuacjach. Ufajcie własnej intuicji, ponieważ ona nigdy zawodzi.

Caroline i Mateusz byli ze sobą prawie rok. W ostatnim czasie Caroline dystansowała się od komentowania swojego związku, ale fani dopiero teraz poznali prawdziwy powód takiego zachowania uczestniczki. Caroline wielokrotnie zaznaczała, że kieruje się w życiu intuicją i niestety w przypadku Mateusza jej przeczucia nie są najlepsze.

Spodziewalibyście się, że tak potoczą się losy tej pary?