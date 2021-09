"Love Island": Paulina przyznaje, że popełniła błąd zostawiając Andrzeja. Fani wściekli: "Serce pęka"

W "Love Island" odbyło się zdecydowanie jedno z najbardziej emocjonujących przeparowań 4. edycji. Casa Amor była prawdziwą próbą dla par i nie wszystkie wyszły z niej zwycięsko. Okazało się, że nowa willa zweryfikowała sporo relacji. Oprócz elementów zaskoczenia, jakim był wybór Arka, który zdecydował się przyjść do willi z piękną Laurą, nie zabrakło także prawdziwych wzruszeń. A tych dostarczył Andrzej, który zgodnie z tym, jak zapowiedział, wrócił do willi sam. Zakochany w Paulinie bez pamięci po prostu nie mógł postąpić inaczej... Zaskoczona takim obrotem sprawy Paulina przyznała, że "popełniła błąd" czym tylko jeszcze bardziej rozwścieczyła widzów, którzy zarzucają jej wykorzystanie uczuć Andrzeja. Czy mają rację?

"Love Island" Paulina żałuje, że rzuciła Andrzeja

Paulina i Andrzej tworzyli specyficzną parę na "Love Island". Wszystko przez to, że tak naprawdę tylko Andrzej wykazywał ogromne zainteresowanie Pauliną. Przypomnijmy, że uczestniczka od samego początku cieszyła się dużym powodzeniem na wyspie. Najpierw o jej względy starał się Wiktor, który nie ukrywał swojej frustracji, gdy każdego dnia dbał o swoją parę, nie widząc żadnej odpowiedzi od Pauliny. Kolejną osobą był Jurek, który wybrał Paulinę tuż po swoim wielkim wejściu do programu. Jurek także czuł się zignorowany i szybko przestał kontynuować tę relację. Wtedy Andrzej w końcu mógł pójść za głosem serca i zdobywać Paulinę.

Instagram/loveislandwyspamilosci

Kłopot w tym, że widzowie od początku wiedzieli, że uczestnik bardzo się zakochuje i z coraz większym oddaniem podchodzi do Pauliny, a nawet, przestaje mu przeszkadzać, że uczestniczka nie odwzajemnia jego uczuć... Smutną próbą dla tej pary była przecież wizyta w kryjówce, podczas której dość jasno było widać, że ze strony Pauliny nie ma żadnych uczuć. Kropką nad "i" okazało się być rozstanie za pośrednictwem listu. Andrzej, zraniony do żywego, przestał szukać pary w Casa Amor i zdecydował się wrócić sam do willi miłości, czym doprowadził Paulinę do niemałych wyrzutów sumienia. To właśnie wtedy, w kręgu ognia Paulina szepnęła: "popełniłam błąd".

Fani za te dwa słowa wściekli się na uczestniczkę! Ponieważ to małe wyznanie znów powoduje, że mąci Andrzejowi w głowie:

"popełniłam błąd" - znów ściemnia Andrzejowi, bo ma wyrzuty sumienia! Paulina nawet łzy nie uroniła… Niby smutna, ale jakoś nie widać szczerości w tym wszystkim. Ale emocje. Serce pęka, patrząc na niego. I to wsparcie innych... Widać, że mu współczują 😭 Taka jest właśnie miłość .... ślepa Robiła Andrzeja na szaro i jeszcze tekst MI PĘKA SERCE.....może to dziecko kiedyś dorośnie i ogarnie, że jej decyzje mają wpływ na innych i granie na uczuciach innych to nie zabawa... - zauważają fani.

Mat. prasowe

Co prawda słowa Pauliny i jej zachowanie zupełnie nie przypadły do gustu widzom, jednak to, co robi Andrzej, także zaczyna być przez nich krytykowane. Ostatecznie przecież Paulina nic do niego nie czuje i nie ma w tym jej winy. Fani już po samotnym wejściu Andrzeja uważali, że uczestnik przesadził i w nieładny sposób chce wywołać wyrzuty sumienia u byłej partnerki. Z kolei w zapowiedzi kolejnego odcinka mówi znów o swoim pękniętym sercu i... pękniętym sercu swoich rodziców... To także nie podoba się widzom:

Nie wiem, czy jest mi go szkoda. Od początku nic do niego nie czuła. Więc miała do tego prawo, lepsze to, niż siedzenie z nim na siłę... Ten Andrzej już jest denerwujący, ile można "walczyć" jak ktoś inny mówi, że nic z tego nie będzie ... Czyli kobieta musi być z Andrzejem, bo inaczej jego rodzice będą płakać? Ile on ma lat? Andrzej smutna sprawa, ale weź już przestań histeryzować 😮 - upominają uczestnika fani.

Wygląda więc na to, że mogący liczyć do tej pory na wsparcie widzów Andrzej, zaczyna trochę tę sympatię fanów nadwyrężać. Zakochany uczestnik mocno irytuje internautów, zaś Paulina po swoim niezdecydowaniu nie ma co liczyć na dobre słowa z ich strony.

Jak teraz ta nieudana para będzie funkcjonować w willi miłości? Czy Paulina poradzi sobie z wyrzutami sumienia i szczerze zaangażuje się w nowy związek z Mateuszem (w co fani nieszczególnie wierzą), a Andrzej otworzy się na nową miłość?