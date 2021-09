"Love Island": Zrozpaczony Andrzej podzielił fanów programu! 

Zachowanie Andrzeja z "Love Island" podzieliło internautów! Do tej pory fani programu mocno go wspierali i ostro krytykowali Paulinę za to, jak potraktowała swojego partnera, jednak teraz w sieci pojawiło się sporo krytycznych wpisów dotyczących samego Andrzeja. Czym uczestnik hitu Polsatu podpadł internautom? Niektórzy fani mają już dość zachowania Andrzeja!

Andrzej z "Love Island" rozpacza po rozstaniu z Pauliną

W przedostatnim odcinku "Love Island" Paulina podjęła ostateczną decyzję dotyczącą jej relacji z Andrzejem. Piękna blondynka postanowiła napisać list, w którym poinformowała, że nie chce być z nim dłużej w parze. Andrzej, który razem z pozostałymi uczestnikami od kilku dni przebywa w Casa Amor, był w załamany kiedy przeczytał wiadomość od Pauliny.

Andrzej, podjęłam decyzję, o której nie zdążyłam Ci powiedzieć. Chciałabym, żebyś kogoś tu poznał i był szczęśliwy - napisała Paulina.

Mat. prasowe

Andrzej nie potrafił powstrzymać łez i głośno mówił, że nie wierzy w to, co przeczytał. W najnowszym odcinku "Love Island" Andrzej rozmawiał sam na sam z Martą, jednak cały czas mówił o Paulinie i swoich uczuciach do byłej już partnerki.

Zachowanie Andrzeja podzieliło internautów!

Zobacz także: "Love Island" nowe uczestniczki w Casa Amor i uczestnicy w willi! Kto z nich rozbije parę?

Andrzej podzielił fanów "Love Island"

Do tej pory zdecydowana większość fanów mocno wspierała Andrzeja i mocno krytykowała Paulinę. Niestety, teraz w sieci pojawiło się sporo krytycznych uwag dotyczących zachowania Andrzeja! Część internautów pisze wprost, że uczestnik "Love Island" powinien pogodzić się z rozstaniem.

- Co za gość😂 ja rozumiem że prawdziwy facet łez się nie wstydzi ale bez przesady, robić z siebie takiego bekse? Przecież ślepy by zauważył że Paulina nic z nim nie chce,ale chuj tam, on i tak w to nie wierzy że ona nie chce. Chłopie zejdź na ziemię bo wstyd

- A Andrzej sie uzala nad soba. Teatr robi😢

- Andrzej powoli przesadza, po pierwsze nie zna dobrze Pauliny po drugie Paulina nie otwierała się w żaden sposób na tą relacje. Wiadomo szkoda chłopa i źle sie to ogląda, gwarantuje że paulina z nikim nic nie zbuduje bo jeszcze do tego nie dorosła. Andrzej powinien obrócić się na pięcie i próbować w Casa Amor a jak nie to do domu 😊- czytamy na Instagramie.

Pozostali internauci ostro krytykują Paulinę i wciąż wspierają Andrzeja.

- Paulinka sprytna zawodniczka, wiedziała ze Andrzej jest bezpieczny i jakoś dotrwała do Casa Amore teraz jest już jej niepotrzebny

- Rycze razem z Andrzejem 😭😢😢 bardzo mało takich uczuciowych facetów jest jak on

- 😢😢 szkoda Andrzeja- piszą fani "Love Island".

Myślicie, że Andrzej otworzy się na nową relację w Casa Amor? A może wróci do willi z nadzieją, że jednak będzie z Pauliną? Jedno jest pewne, Paulina wyraźnie zbliżyła się do Mateusza, nowego uczestnika, który pojawił się w programie kiedy panowie pojechali do Casa Amor.

Zobacz także: Klaudia opuściła "Love Island" i zalał ją hejt. Przestrzega: "Ktoś sobie nie poradził i popełnił samobójstwo"