"Love Island": Paulina rzuciła Andrzeja i chce wybrać Mateusza. Fani: "Kolejna ofiara Paulinki..."

Przed nami gorący odcinek "Love Island. Wyspa miłości"! Już dziś wieczorem, o godzinie 22:10, Polsat wyemituje kolejną odsłonę hitowego show prowadzonego przez Karolinę Gilon. Jak już wiemy, w miniony weekend doszło do "przeparowania", a z programem musiała pożegnać się pierwsza uczestniczka- Karolina. W willi pojawił się za to nowy uczestnik, Mundek! Nowy uczestnik będzie z Julią? W minioną niedzielę poznaliśmy nowe pary drugiej edycji "Love Island". Wyspa miłości". Jak już wiemy, po "przeparowaniu" Alicja jest w parze z Bartkiem, Julia z Karolem, Mikołaj z Natalią, Dominik z Adą, Igor z Oliwią, a Rafał z Olą. Przeparowanie wywołało dużo skrajnych emocji wśród Wyspiarzy. W klubie dżentelmenów Bartek nie krył swojej złości na Karola, z kolei ten nie spodziewał się aż tak mocnej reakcji ze strony kumpla-rywala. Zaufanie Bartka do Karola diametralnie spadło, jednak wygląda na to, że były parner Julki nie zamierza składać broni i wciąż liczy na rozwój relacji z piękną blondynką. Sprawca całego zamieszania, Karol, postanowił wyjaśnić swoje zachowanie Alicji, którą niespodziewanie porzucił. Panowie też postanowili zakopać wojenny topór. Co ciekawe, do programu dołączył kolejny przystojniak! W willi zamieszkał Mundek, który od samego początku nie ukrywa, że jest zainteresowany Julią, która zdaje się uważać, że Mundek lepiej pasuje do Natalii... Jak potoczą się dalsze losy uczestników "Love Island. Wyspa miłości"? Czy Mundek skradnie serce Julii, albo innej uczestniczki programu? Tego dowiemy się z nowych odcinków! Będziecie kibicować Mundkowi w "Love Island"? Zobacz także: "Love Island": Julia Nowakowska to prawdziwa seksbomba! Na jej Instagramie nie brakuje bardzo odważnych zdjęć Mundek...