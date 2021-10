"Love Island": Paulina i Andrzej rozmawiają już o dzieciach?! "Plany nam się tworzą"

Paulina i Andrzej byli jedną z trzech finałowych par czwartej edycji "Love Island". Decyzją widzów dwójka, tworząca jeden z najbardziej burzliwych związków na Wyspie Miłości, musiała nacieszyć się ostatni, trzecim miejscem, a uczestnicy tuż po powrocie do Polski zaskoczyli internautów swoim wyznaniem! Co takiego zdradzili Paulina i Andrzej, którzy już od samego początku budzili w widzach spore emocje i kontrowersje? Uczestnicy zorganizowali na Instagramie wspólny live, na którym opowiedzieli o swoich planach na przyszłość, a także o dzieciach! Robi się poważnie?

"Love Island 4": Paulina i Andrzej o wspólnych planach i dzieciach!

Na Wyspie Miłości Paulina i Andrzej zaliczyli naprawdę wiele wzlotów i upadków. Choć piękna uczestniczka od razu wpadła w oko przystojniakowi, ten musiał się sporo napracować, by dziewczyna w końcu była go w stu procentach pewna. Burzliwa historia ich związku i szokujące przeparowanie w Casa Amor, sprawiły, że niektórzy widzowie przestali wierzyć w uczucie pomiędzy tą dwójką. Kiedy Paulina przyznała, że popełniła błąd zostawiając Andrzeja, fani show nie kryli oburzenia. Uczestnik okazał się jednak naprawdę wytrwały i koniec końców, tych dwoje nie tylko do siebie wróciło, ale i udało im się znaleźć w wielkim finale czwartej edycji "Love Island", w którym zajęli trzecie miejsce!

Po powrocie do Polski finaliści natychmiast zostali zasypani pytaniami od internautów. Przez nagranie uczestniczki, niektórzy sądzili nawet, że Paulina i Andrzej rozstali się tuz po finale, a jej kolejny wpis dał wiele do myślenia. Wygląda jednak na to, że ta dwójka zaskoczyła nawet samych siebie, bo już spędza pierwsze wspólne dni! Uczestnicy postanowili wykorzystać tę okazję i nagrać dla fanów live'a, w którym szczerze opowiedzieli o swoich planach.

Zaskoczeniem dla niektórych, może być fakt, że Paulina nie oglądała jeszcze czwartej edycji "Love Island"! Uczestniczka przyznała, że nie jest to łatwe i nie wie, czy jest już na to gotowa. Za to zapytana o hejt i negatywne komentarze, które pojawiły się w sieci na jej temat, a także na temat jej relacji z Andrzejem, wyznała, że przestała to czytać i najważniejsze jest dla niej to, że ona i Andrzej są ze sobą szczęśliwi.

- Nie zawsze jest tak, że jest się czegoś od razu pewnym, musiałam pewne rzeczy zrozumieć. Wyszło to w taki sposób, a nie inny - tłumaczyła swoje wahania Paulina. - Każdy ma jakieś swoje momenty zawahania, byłem cierpliwy - przyznał Andrzej.

Wygląda na to, że w przypadku Andrzeja cierpliwość zdecydowanie się opłaciła, a para na wiele kwestii ma takie samo spojrzenie! Kiedy jeden z fanów zapytał uczestników, czy chcieliby mieć dzieci, ci okazali się bardzo zgodni!

Bardzo - odpowiedzieli razem Paulina i Andrzej.

Czyżby uczestnicy czwartej edycji "Love Island" już rozmawiali ze sobą na takie poważne tematy? Przy tym pytaniu Paulina i Andrzej nie mieli ani chwili zawahania. Co więcej, równie zgodni są również, jeżeli chodzi o wspólne zamieszkanie. W tym przypadku finaliści podkreślają, że wszystko w swoim czasie i już mają plan na to, jak poradzić sobie z dzielącą ich odległością!

- Mieliśmy wracać osobno, a już jesteśmy razem cały czas. Już w sobotę się widzimy. Jakoś sobie poradzimy - stwierdziła Paulina. - Plany nam się tworzą. Na pewno najpierw się pospotykamy - dodał Andrzej.

Co więcej, wygląda na to, że spotkanie się tej dwójki w czwartej edycji "Love Island" wcale nie było przypadkowe! Czyżby Paulina i Andrzej byli sobie pisani? Uczestnicy kontrowersyjnego show doszli do naprawdę ciekawych spostrzeżeń i okazało się, że już kiedyś się ze sobą minęli!

10 lipca byliśmy razem w tym samym miejscu - opowiadała podekscytowana Paulina.

Dodatkowo na profilu Pauliny na Instagramie pojawiło się już jej pierwsze, wspólne zdjęcie z Andrzejem! Tych dwoje tworzy naprawdę piękny obrazek, a już niedługo para będzie miała prawdziwą okazję do wielkiego świętowania, bo wielkimi krokami zbliżają się urodziny Pauliny! Uczestniczka czwartej edycji "Love Island" zdradziła, że ma zamiar zaprosić na nie nie tylko swoich przyjaciół, ale również ukochane wyspiątka!