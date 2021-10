"Love Island" 4: Paulina sugeruje, że... z Andrzejem nie wyszło? Ten wpis daje do myślenia!

Paulina i Andrzej są jedną z finałowych par "Love Island" 4, co prawda nie udało im się wygrać programu, ale deklarują, że są parą i nadal chcą kontynuować swoją relację. Po powrocie do Polski uczestnicy chętnie odpowiadają na pytania internautów i rozwiewają wątpliowści na temat tego, co tak naprawdę działo się na "Wyspie miłości". Teraz Paulina zdecydowała się szczerze podsumować swój udział w 4. edycji "Love Island" i nie ukrywa, że miała "momenty, w których chciała jechać do domu". A co zdradziła na temat Andrzeja?

Paulina z "Love Island" 4 podsumowała swój udział "Love Island" 4

Paulina i Andrzej to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych par "Love Island" 4, głównie przez wzgląd na ich burzliwą historię i szokujące przeparowanie po pobycie w Casa Amor. Obecnie uczestnicy są już w Polsce, ale nie zdecydowali się na wspólne mieszkanie tak jak Magda i Wiktor czy Aleksandra i Adrian. Paulina ostatnio jest zasypywana pytaniami o wrażenia z pobytu:

Jak wrażenia po programie? Cieszysz się, że poznałaś Andrzeja? - zapytała jedna z Internautek.

Paulina zdecydowała się szczerze odpowiedzieć na to pytanie i zdradziła, ze miała w programie momenty, w których chciała jechac do domu, ale ostatecznie cieszy się, że udało jej się wytrwać:

Wrażenia bardzo dobre! Powiem szczerze, że miałam momenty w programie w których chciałam jechać do domu i bylam wszystkim zmęczona, ale teraz doceniam to że mogłam być tak długo/ Poznałam wspaniałych przyjaciół i z pewnością mogę powiedzieć, że była to najlepsza przygoda życia.

A co z Andrzejem? Paulina przyznała, że bardzo cieszy się, że go poznała, ale zaskakują powody:

Baaaardzo się cieszę, że poznałam Andrzeja. Pokazał mi wiele a przede wszystkim ogromne serce.

Zobacz także: "Love Island 4": Paulina i Andrzej nie zamieszkają ze sobą! [TYLKO U NAS]

Internauci już wcześniej mieli wątpliwości w szczerość uczucia Pauliny i Andrzeja z "Love Island", a po ostatnim wyznaniu uczestniczki nie sposób pozbyć się wrażenia, że mówi o Andrzeju jak o... serdecznym przyjacielu!

Instagram / paulina_szczuc

Para w rozmowie z Party.pl przyznała, czy udało im się już wspólnie odwiedzić swoje rodziny. Czy Paulina poznała osobiście mamę Andrzeja? Okazuje się, że uczestnik miał pewne obawy! Para zdradziła też, czy zamieszka razem i sczerze wyznali, że jeszcze noie podjęli takiej decyzji i na razie chcą się po prostu spotykać.

Może nie tak jak pozostali, że już wspólna decyzja o mieszkaniu, ale będziemy do siebie jeździć, spotykać się, wszystko w swoim czasie - mówi nam Andrzej.

mat. prasowe

Internauci mają wątpliwości, czy relacja Pauliny i Andrzeja przetrwa po powrocie do Polski. Co prawda dotychczas oboje deklarują, że chcą być razem, ale po ich burzliwej historii wątpliwości są w pełni uzasadnione.