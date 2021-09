"Love Island": Paulina wciąż nie może się zdecydować, z kim chce być. Jurek traci już cierpliwość?

W "Love Island" nie możemy narzekać na brak emocji. Alicja i Kamil przeżyli swój pierwszy pocałunek i wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Ale inni Islandersi postanowili ostrzec Alicję przed Kamilem, gdyż uważają, że chłopak nie jest zainteresowany tylko nią. Pod koniec ostatniego odcinka byliśmy świadkami poważnej rozmowy Alicji i Kamila. Chłopak nie krył swojego oburzenia, kiedy dowiedział się, co powiedziała Alicji Oliwia i kilku innych uczestników. Fani programu postanowili skomentować tą sytuację i okazało się, że oni również obawiają się manipulacji ze strony Kamila. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Love Island": Czy Natalia będzie kontynuować znajomość z Mundkiem? "Love Island": Po rozmowie z Alicją, internauci nie szczędzą Kamilowi słów krytyki! "Manipulator straszny" Odkąd Ada odeszła z programu, Kamil pozostał singlem i musi powalczyć o serce nowej dziewczyny. Chłopak przystąpił więc do działania i spędził romantyczne chwile z Alicją - para po raz pierwszy się pocałowała i wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do szczęścia. Ale tego samego wieczoru, tuż przed snem, do Alicji podszedł Igor, który postanowił ją ostrzec przed Kamilem. Chłopak stwierdził, że Kamil podbija również do Oliwii, więc pozycja Alicji, może stać się zagrożona. Następnego dnia Alicja postanowiła porozmawiać z Oliwią, która potwierdziła słowa Igora. Z tego też względu Alicja i Kamil odbyli poważną rozmowę. Nagle kilka osób do mnie mówi, że Ty chodzisz i mówisz tak naprawdę to samo Oliwce, że do niej coś tam masz, później przychodzisz do mnie i to musimy po prostu skończyć, bo to jest strasznie dziwne - powiedziała Alicja. Rozmowa Alicji i Kamila trwała dość długo. Kamil w jej...