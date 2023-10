"Love Island": Oto wszystkie uczestniczki 5. edycji! Która z nich zrobi furorę na "Wyspie Miłości"?

Kamila, Julia, Iwona, Patrycja i Ania - to one jako pierwsze zawitają w 5. edycji "Love Island"! Co o nich wiadomo? Poznajcie nowe uczestniczki "Wyspy Miłości"!