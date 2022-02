"Love Island 5": Iwona Kuczera najpiękniejszą uczestniczką w historii show? Mamy jej gorące zdjęcia

Internauci mają dość zachowania Andzi z "Love Island"! Po ostatnim odcinku programu w sieci po raz kolejny pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani ostro krytykują partnerkę Arka. Za co tym razem dostało się pięknej uczestniczce randkowego show Polsatu? Chociaż wydaje się, że to właśnie Andzia i Arek tworzą jedną z najmocniejszych par w programie, to fani nie mogą znieść jej zachowania wobec swojego partnera. Internauci porównują ją nawet do uczestnika poprzedniej edycji hitu! Fani "Love Island" ostro krytykują Andzię Andzia i Arek z czwartej edycji "Love Island" są uznawani przez swoich kolegów za jedną z najlepiej dobranych par programu. Arek nie ukrywa, że jest zauroczony swoją partnerką i już planuje z nią wspólną przyszłość. Andzia jednak, chociaż dobrze się czuje u boku swojego partnera, to nie chce tak szybko składać tak poważnych deklaracji. W ostatnim odcinku "Love Island" Arek i Andzia ogłosili, że oficjalnie są już parą, jednak fani programu nie wierzą w szczerość Andzi i ostro ją krytykują. Zobacz także: "Love Island": Bruno ostro o Angelice: "Będzie ranić każdego swoim zachowaniem" Andzia już jakiś czas temu mocno podpadła internautom, którym nie podoba się to, jak traktuje swojego partnera. Teraz w sieci znów pojawiło się sporo krytycznych uwag! - Ona to dla mnie taka wiecznie niezadowolona księżniczka - Wydaje mi się, że ona gra… Arek bardzo się stara, ale nie czuje jakoś tego z jej strony by było szczere… - Nie no ta Andzia traktuje tego Arka tragiczne... Chłopak jak złoto wszystko daje kobiecie czego potrzebuje a ta ciągle szuka zaczepki... Jest nie szczera nawet nie potrafi określić się w uczuciach. - Czemu on tego nie widzi... jest z nim bo chce dojść do finału -...