"Love Island": Oliwia zostawi Konrada? Fani są tego pewni: "Na 100% będzie z Piotrkiem"

Kolejny odcinek "Love Island" już za nami! Co tym razem wydarzyło się w programie? Największe emocje z pewnością znów wowołała Stella, która zdaniem koleżanek z show Polsatu kwitnie u boku Cezarego. Angela, Caroline i Waleria uważają, że do Stelli bardziej pasuje nowy uczestnik niż Piotr, z którym związała się na początku "Love Island". Teraz Cezary zapytał ją wprost, czy chciałaby z nim stworzyć związek! Stella zostawi Piotra dla Cezarego? Kilka dni temu panowie z "Love Island" zniknęli z willi i trafili do Casa Amor. W nowym domu Arsen, Piotr, Maciek, Mateusz i Piotrek imprezują w towarzystwie pięciu nowych uczestniczek, z kolei w willi pojawili się nowi Wyspiarze. Jeden z nowych uczestników nie ukrywa, że od samego początku wpadła mu w oko Stella. I chociaż ciemnowłosa piękność głośno przyznała, że nie jest zainteresowana Cezarym, to pozostałe uczestniczki otwarcie przyznają, że powinni być razem! Carolina, Waleria i Angela uważają, że Piotr źle traktuje swoją partnerkę. My wszyscy widzimy, że Piotr nie do końca jest dla Stelli- oceniła Caroline. W najnowszym odcinku Cezary postanowił szczerze porozmawiać ze Stellą i zapytał, czy ma u niej szansę! Podobasz mi się najbardziej ze wszystkich dziewczyn- mówił Cezary. Chciałbym być przy tobie, nie chciałbym się pchać na siłę, ale chciałbym wiedzieć czy jest sens żeby to robić? Jak na pytanie Cezarego zareagowała Stella? Jesteś tu trzy dni- odpowiedziała dyplomatycznie Stella. Jesteś przystojny, fajnie mi się z tobą rozmawia... Nie odpowiedziałam mu nic, nie padła żadna deklaracja - dodała później przed kamerą. Co ciekawe, w tym samym czasie Piotr wyznał w Casa Amor, że w willi czeka na niego partnerka, a ostatnie problemy w ich związku były wywołane przez...