Love Island, 1. odcinek: Internauci bezlitośni dla Daniela: "Co on tam robi"?! Wodorost!"

Za nami pierwszy odcinek "Love Island. Wyspa miłości". Po pierwszym parowaniu stworzyło się pięć par i doszło już do pierwszych odbić! Najwięcej emocji wywołało odbicie Natashy van Vliet przez Daniela Kosiorka! Natasha na początku została wybrana przez Mateusza. Uczestniczka mówiła wprost, że Daniel się jej nie podoba, a on i taj postanowił zaryzykować i ją wybrać. To zachowanie wydało się fanom mocno dziwne. Ostatecznie powstało na początku pięć par:

Stella i Piotr

Ania i Dawid

Natasha i Daniel

Maciek i Ola

Waleria i Mateusz

Daniel z "Love Island" w ogniu krytyki

Zachowanie Daniela nie wszystkim fanom przypadło do gustu, o czym większość z nich pisała w komentarzach na profilu Instagramowym "Love Island". Chodzi nie tylko o jego zachowanie podczas parowania, ale również o dziwne zachowywanie się w programie i podejście do innych uczestników. Internauci piszą, że Daniel zachowuje się tak, jakby nie chciał wcale tam być:

- Tarzan spoko, ale zachowanie typowego modela z Top Model. Takie pierwsze wrażenie! - Biedna Natasza, fajnego miała i ja ciul wziął! - Co to za wodorost? - Daniel niech się uśmiechnie, a nie taki naburmuszony! - Daniel jakiś dziwny, sztywny, miny robi takie jak za karę tam był - piszą internauci.

Wam też zachowanie Daniela nie przypadło do gustu?

Daniel pochodzi z Żyrardowa pod Warszawą. Od półtora roku zajmuje się modelingiem. Daniel ma 24 lata. Jego dłuższe blond włosy i charakterystyczna uroda rzucają się wszystkim od razu w oczy. Daniel uchodzi za duszę towarzystwa i osobę, która potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Uwielbia być spontaniczny!

Daniel wybrał Nataszę podczas pierwszych parowań. Natasza wpadła nie tylko Danielowi w oko! Najpierw wybrał ją Mateusz.

Natasha van Vliet to piękna 22-letnia blondynka, która na pewno zamiesza w programie Polsatu! Jej główne motto to... "Żyj chwilą!". Natasha jest pilną studentką - w jej żyłach płynie zarówno polska, jak i holenderska krew. Jest bardzo zorganizowana i sumienna - studiuje zarządzanie w języku angielskim i pracuje w firmie leasingowej. Kocha podróże oraz eksperymenty kulinarne. Natasha otwiera się bardzo powoli - na początku może wydawać się zamknięta, chociaż drzemie w niej wulkan energii. Uwielbia wysokich i dobrze zbudowanych brunetów. W mężczyznach ceni opiekuńczość, namiętność oraz... ciepły i czarujący głos.