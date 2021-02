"Love Island". Te uczestniczki zrobiły sobie operacje plastyczne! Co poprawiły? Piersi, nos, wypełniacze w ustach... To początek!

Już w niedzielę 28 lutego, startuje 3. edycja programu "Love Island". Znów poznamy piękne dziewczyny i przystojnych panów, którzy na "Wyspie miłości", będą chcieli znaleźć miłość swojego życia. Jedno jest pewne - czekają nas wielkie emocje.

Oczywiście zawsze najważniejszym tematem dla fanów, są uczestnicy - ich zachowania, pasje i życie przed programem. Widzowie często zwracają również uwagę, czy uczestniczki stawiają na naturalność, czy też są fankami poprawek urodowych. Jak się okazało, kilka pań z poprzednich edycji zdecydowało się na skorzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Co sobie poprawiły? Zobaczcie!

1. Magda Karwacka

Magda jest niezaprzeczalnie piękną kobietą, ale nawet ona miała kompleks, którego pozbyła się dzięki operacji plastycznej. Jakiś czas temu modelka zdecydowała się zoperować swój nos. Teraz jest taki, o jakim zawsze marzyła!

To było zawsze coś takiego, co chciałam zrobić i to w mojej głowie był taki mój kompleks, więc stwierdziłam, że jak mam z tym żyć i się tym męczyć w jakiś sposób, to wolę to zrobić - powiedziała jakiś czas temu Magda Karwacka w rozmowie z reporterką Party.pl.