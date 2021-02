Love Island. Natasha van Vliet to nowa uczestniczka! Była finalistką konkursu Miss Polonia Warszawy 2019

Natasha van Vliet to nowa uczestniczka "Love Island", której profil został odblokowany w sobotę 27 lutego. Natasha van Vliet to piękna 22-letnia blondynka, która na pewno zamiesza w programie Polsatu! Jej główne motto to... "Żyj chwilą!". Natasha jest pilną studentką - w jej żyłach płynie zarówno polska, jak i holenderska krew. Jest bardzo zorganizowana i sumienna - studiuje zarządzanie w języku angielskim i pracuje w firmie leasingowej. Kocha podróże oraz eksperymenty kulinarne. Natasha otwiera się bardzo powoli - na początku może wydawać się zamknięta, chociaż drzemie w niej wulkan energii. Uwielbia wysokich i dobrze zbudowanych brunetów. W mężczyznach ceni opiekuńczość, namiętność oraz... ciepły i czarujący głos.

Natasha van Vliet i jej życie miłosne. Czy ma chłopaka?

Natasha od jakiegoś czasu jest singielką. Jej poprzedni związek nie przetrwał, ponieważ między nią a jej eks zabrakło chemii. Czy tę chemię odnajdzie na Wyspie Miłości? Tego dowiemy się już niebawem - przypominamy, że pierwszy odcinek "Love Island. Wyspa Miłości" możecie oglądać na Polsacie w niedzielę 28 lutego o godzinie 20:00. Gotowi?

Zobacz także: "Love Island": Karolina Gilon pokazała niedoskonałe ciało. "Przytyłam jakieś 7 kg". Widać?

Tak Natasza prezentowała się podczas sesji zdjęciowej do "Love Island".

My zajrzeliśmy na jej profil na Instagramie. Zobaczcie więcej jej zdjęć z życia prywatnego.

Natasza była finalistką konkursu Miss Polonia Warszawy 2019.