"Love Island": Karolina Gilon pokazała niedoskonałe ciało. "Przytyłam jakieś 7 kg". Widać? 

Karolina Gilon przyznała, że w czasie ostatnich miesięcy nieco pofolgowała sobie w kwestii diety oraz treningów. W efekcie czego przybyło jej dodatkowych 7 kg. Swoją aktualną sylwetką pochwaliła się na Instagramie. Prezentując swoje aktualne kształty dodała:

Dodała również, że zaczyna trenować, aby zrobić formę przed zbliżającą się trzecią edycją "Love Island". Zobaczcie nowe zdjęcie Karoliny Gilon, czy faktycznie jest co zrzucać?

Instagram kontra rzeczywistość - czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób wpada w kompleksy oglądając idealne zdjęcia gwiazd. Nierzadko sami zapędzamy się w tzw. "kozi róg" goniąc za ideałami wykreowanymi przez media.

Karolina Gilon, prowadząca "Love Island" postanowiła nieco odczarować ten wyidealizowany świat, pokazując swoje niedoskonałości. Prezenterka przyznała, że podczas ostatnich kilku miesięcy zdecydowanie sobie odpuściła treningi, w efekcie czego przytyła 7 kg. Pokazując w sieci na pierwszy rzut oka nieidealne zdjęcie brzucha, poruszyła temat samoakceptacji:

Przyznała, że sama woli się w nieco szczuplejszej wersji, także przed rozpoczęciem zdjęć do 3. edycji "Love Island" rozpoczyna ćwiczenia:

Przez ostatnie miesiące odpuściłam dietę i treningi - w pełni świadomie ! Bo czasami trzeba dać sobie spokój. Moja praca wymaga ode mnie odpowiedniej formy ale zawsze pamiętam o tym, że jestem tylko człowiekiem! Ostatnie miesiące nagromadziły mi trochę tłuszczyku. Przytyłam jakieś 7 kg. Dla niektórych to mało dla niektórych dużo. Ja osobiście wole się w tej mniejszej wersji ! A przecież chodzi o to by czuć się dobrze w swoim ciele prawda ? :) Dlatego noworoczny plan „ rakieta’31” czas start ! Dieta, ruch i rzeźbienie formy do wiosennego "Love Island" ! Systematyczność, silna wola i optymizm.. to mi się teraz przyda !!😂 kto zaczyna ze mną? Ręka do góry! Tylko pamiętajcie!! Koniec z czekoladkami i pierogami! Bierzemy się za to na poważnie !!!! #rakieta’31