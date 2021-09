"Love Island": Uczestniczka dobrowolnie zrezygnowała z programu! Co się stało?

W "Love Island" nie ma czasu na nudę - dopiero co odpadli Monika i Bruno, a dziś znowu musieliśmy pożegnać kolejną osobę! Co więcej, uczestniczka sama podjęła decyzję o odejściu z show.

Czwarta edycja "Love Island" wzbudza w widzach wiele emocji. Co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji, które odmieniają losy mieszkańców "Wyspy Miłości". Tak się stało również w dzisiejszym odcinku! Do willi weszła Karolina Gilon i rozpoczęła ceremonię przeparowania. Dla kogo był to ostatni dzień na "Wyspie miłości"? To co się wydarzyło, zaskoczyło wszystkich!

"Love Island": Kto odpadł z programu?

Ostatnie dni uczestników 4. edycji "Love Island" były niezwykle burzliwe. Niedawno miała miejsce miedzy innymi bardzo trudna eliminacja. Osoby, które otrzymały najmniej głosów od widzów w głosowaniu online, musiały stanąć przed grupą, która zadecydowała, kto tym razem opuści "Wyspę Miłości". Ze strony chłopaków wybór padł na Monikę. Z kolei Panie zadecydowały, że z "Love Island" pożegna się Bruno. Ta decyzja wzbudziła wiele emocji wśród widzów, ponieważ decydujący głos na Bruna oddała Angelika, która przecież była wcześniej z nim w parze!

Mat. prasowe

Sporo emocji wzbudziła również wymiana zdań pomiędzy Angeliką i Olą! Na szczęście w dzisiejszym odcinku dziewczyny wszystko sobie wyjaśniły i zakopały topór wojenny. Nie ulega jednak wątpliwości, że atmosfera na "Wyspie Miłości" zrobiła się bardzo gorąca - ale w minionym odcinku zrobiło się wręcz upalnie. Wszystko przez wejście Karoliny Gilon, która zarządziła przeparowanie!

Mat. prasowe

I kiedy wydawało się, że to Panowie zadecydują o tym, która z Pań opuści program, doszło wówczas do zaskakującego zwrotu akcji! Patrycja zdecydowała się sama opuścić program!

- Kochani, mam Was coś ważnego do przekazania. Opuszczam Wyspę. Nie nawiązałam tu żadnej głębszej relacji. Życzę Wam wszystkim powodzenia - powiedziała Patrycja.

To był dla wszystkich ogromny szok, bo przecież Patrycja dopiero co weszła do programu. Mimo wszystko dziewczyna nie dała się przekonać, aby jednak jeszcze dać sobie szansę na "Wyspie Miłości" i opuściła show.

- Nie znalazłam tutaj prawdziwego uczucia, ale kibicuje wszystkim i trzymam mocno kciuki - podsumowała Patrycja.

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?