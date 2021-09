"Love Island 4": Awantura uczestniczek mocno podzieliła fanów. Nie wierzyli w to, co widzą!

Wczorajsza rozmowa Igora i Rafała w programie "Love Island" , nie przypadła do gustu internautom. Fani show nie szczędzą słów krytyki Rafałowi - ich zdaniem partner Oli wpędza Igora w poczucie winy i miesza mu w głowie, ponieważ nie czuje się już pewniakiem do wygranej show. Zobaczcie dlaczego internauci tak uważają! Zobacz także: "Love Island 2": Ola i Rafał oficjalnie zostali parą! Internauci: "Nie kupuję tego" "Love Island 2": Rafał miesza w głowie Igorowi, bo czuje zagrożenie? Internauci nie szczędzą mu słów krytyki: "Pilnuj swoich spraw" Druga edycja programu "Love Island" wchodzi w decydującą fazę. Finał show zbliża się wielkimi krokami i do tej pory za idealnie dobraną parę uchodzili Ola i Rafał. Co więcej, to właśnie oni jako jedyni oficjalnie zostali parą - podczas randki Rafał poprosił Olę, aby została jego dziewczyną. Ta dwójka zyskała również dużą sympatię widzów, ale po ostatnim odcinku, Rafał trochę podpadł fanom show. A wszystko przez rozmowę z Igorem... Panowie odbyli męską rozmowę, podczas której Rafał powiedział Igorowi, że rzekomo pozostali uczestnicy show uważają, iż jego związek z Magdą został stworzony tylko po to, aby wygrać program. Dodatkowo podobno Islandersi uważają, że chłopak zmienił się, odkąd jest z nową partnerką. Ty się też zmieniłeś stary trochę, mi się wydaje, to wszyscy widzą, że zrobiłeś się taki trochę hop do przodu, trochę inaczej się zachowujesz - zaczął Rafał. Jest tak jak jest, ja jestem zadowolony, to nie jest fajna sytuacja, w szczególności, że też szanuję Oliwię. No po prostu Rafał nie byłem szczęśliwy - odpowiedział Igor. No czaję, tylko też jakby zmieniłeś się i to bardziej jest na płaszczyźnie tego, że jak wcześniej szedłeś, to do tego...