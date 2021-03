Natasha jako pierwsza opuściła "Love Island". Fani nie mają litości: "Nie będziemy tęsknić"

W "Love Island" po raz pierwszy jedna z uczestniczek pożegnała się z programem. Mieszkańcy domu z wielkim smutkiem przyjęli wiadomość o odejściu Natashy, która przez ostatnie odcinki nie zdołała żadnemu z mieszkańców domu zawrócić w głowie. Odejście Natashy nie było jednak zaskoczeniem dla widzów, którzy nie szczędzili jej krytyki. W komentarzach na Instagramie programu zarzucają dziewczynie, że była za mało uśmiechnięta i zbyt często wydawała się niezadowolona.

Natasha od pierwszego odcinka dała się poznać jako osoba mało uśmiechnięta i dość wycofana, co na wyspie miłości z założenia pełnej flirtu i zabawy nie do końca się sprawdziło. Gdy podczas ostatniego parowania jako ostatni swoją partnerkę wybierał Daniel, można było się domyślić, że nie będzie chciał mieć u swego boku Natashy, która w żaden sposób nie darzyła modela sympatią. Odcinek wcześniej komentowała swoją parę z Danielem, nie szczędząc słów krytyki:

Spanie z Danielem jest okropne, nienawidzę z nim spać - zaczęła - Nienawidzę stylu surferskiego, modeli, po prostu mnie to wkur... Ja wiem, że on jest kochany, ale już na parowaniu przeżywałam załamkę, to była najgorsza z możliwych opcji! - wyznała Natasha w rozmowie z dziewczynami.

Jakby tego było mało, dziewczyna się popłakała i wpadła w histerię. Internauci niezbyt dobrze przyjęli to zachowanie i dość mocno skrytykowali Natashę. W związku z ostatnimi wydarzeniami, jej odejście widzowie przyjęli z ulgą:

- To było do przewidzenia, za sztywna do programu .

- Nara 🖐🏼

- W końcu! Megachamska i w ogóle nie rozumiem jej podejścia. Tym bardziej że była w telewizji i powinna się ugryźć w język. No nareszcie!!!

- Widzowie raczej płakać nie będą

- Ciągle ta sama niezadowolona mina...