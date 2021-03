"Love Island": Internauci oschle o Natashy i jej randce z Piotrem: "Skąd ona się urwała?"

W minionym odcinku "Love Island", poznaliśmy decyzję Piotra. Chłopak, jako nowy uczestnik, miał prawo do wyboru partnerki i tym samym, rozbił jedną z par. Wyspiarz wybrał Natashę i chociaż ich "związek" nie trwał zbyt długo, bo za chwilę nastąpiło kolejne przeparowanie, to jednak para miała możliwość spędzenia czasu na randce. Niestety, to spotkanie chyba nie należało do udanych, a sami fani show przyznali, że oglądali te sceny z zażenowaniem.

Wygląda na to, że w szczególności nie spodobało się im zachowanie Natashy! Dlaczego? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: "Love Island": Stella jest fanką operacji plastycznych! Za TĄ zapłaciła fortunę i zamierza ją powtórzyć! Przesada?

"Love Island": Randka Natashy i Piotra nie przypadła do gustu fanom. Dziewczynie mocno się oberwało!

Piotr i Natasha co prawda byli parą tylko przez chwilę, ale mieli okazję, aby się bliżej poznać na randce. Niestety, jak zgodnie przyznali Internauci, ich spotkanie było bardzo drętwe i w szczególności oberwało się Natashy. Dziewczyna wyglądała na bardzo spiętą i nie dała się nawet namówić na taniec dla Piotra. Cała randka niestety nie była udana. Fani oczywiście nie powstrzymali się od komentarzy na ten temat.

- Ta randka była tak żenująca 😳😂 - Sztywno, nudno, bleeee😢 - Strasznie sztywno aż mi było ciężko to oglądać 🤷🏼‍♀️ - Ale się wystroiła. Nudna randka. Jak na siłę - Poczułam trochę cringe ☹️ - piszą Internauci.

Fani stwierdzili, że Natasha od początku jest "sztywna" i nie może się rozkręcić. Internauci obawiają się, że jeśli tak dalej pójdzie, to dziewczyna szybko wróci do domu.

- Ona to sama nuda, nie każdy się nadaje na taki program 😮 - Za sztywna do tego programu 😢 - skąd się urwała ta Natasha? - Strasznie nuda dziewczyna omg - dodają inni fani. - Natasha rozkręć się, bo pojedziesz do domu 😅

A Wy, jak myślicie? Natasha się jeszcze rozkręci? I jak oceniacie randkę Piotra i Natashy? Rzeczywiście było aż tak źle?

Po kolejnym przeparowaniu, Natasha znów jest z Danielem. Czy tym razem im wyjdzie? O tym przekonamy się już w następnych odcinkach "Love Island"!