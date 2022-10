"Love Island": Natalia odpowiedziała na gorzki komentarz Sylwii Bomby! "Nie powinna się wypowiadać"

Trzecia edycja " Love Island. Wyspy miłości " od samego początku nie dała nudzić się widzom, ale również uczestnikom. Nowe uczestniki i uczestnik kontrowersyjnego programu wprowadzili spore zamieszanie, a przeparowania wywołały w singlach skrajne emocje. W ostatnim odcinku w pary połączyli się Ania i Maciek, Waleria i Piotrek, Stella i Piotr, Ola i Dawid, Aleksandra i Mateusz, a także Natasha i Daniel. Samotna póki co jest Caroline, jednak wszystko wskazuje na to, że ten stan wcale nie potrwa długo. Kto najchętniej wymieniłby swojego partnera na inny model? Okazuje się, że choć mogło się wydawać, że Natasha wcale nie przekreśliła swojej pary, Daniel doprowadził ją do łez! "Love Island 3": Natasha ostro o Danielu Natasha i Daniel to jedna z par programu "Love Island", która wzbudza największe emocje, a to dlatego, że ta dwójka jest wyjątkowo... niedopasowana! Choć on zdecydowanie próbuje przełamać pierwsze lody, ona jest ścianą nie do przesunięcia i choć sparowała się z nim już w pierwszym odcinku show, okazuje się, że cała sytuacja zdecydowanie ją przerosła. Podczas rozmowy Oli, Walerii i Natashy, z ust tej ostatniej padły naprawdę mocne słowa. Kiedy uczestniczki wymieniały się odczuciami dotyczącymi ich par, ta nagle nie wytrzymała i zalała się łzami. Natasha wpadła w histerię i nie była w stanie się opanować! Spanie z Danielem jest okropne, nienawidzę z nim spać - zaczęła - Nienawidzę stylu surferskiego, modeli, po prostu mnie to wkur... Ja wiem, że on jest kochany, ale już na parowaniu przeżywałam załamkę, to była najgorsza z możliwych opcji! - wyznała Natasha, której zdecydowanie bardziej w oko wpadł Piotrek, a podczas pierwszych wyborów zdecydowanie była faworytką uczestników. Stres i emocje wzięły górę, a Natasha wybuchła...