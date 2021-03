"Love Island": Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska wrócili do siebie?! Internauci mają na to dowody! 

Czyżby to był wielki powrót? Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak zostali przyłapani przez fankę podczas wspólnego pobytu z Zakopanem! Czyżby zwycięzcy "Love Island" postanowili dać sobie kolejną szansę ale z dala od fleszy? Zaskakujące wyznanie jednej z fanek wywołało w sieci burzę! Co na to sami zainteresowani?

To było naprawdę głośne rozstanie. Nikt nie podejrzewał, że Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak tak szybko i w takich okolicznościach ogłoszą rozpad swojego związku. Wówczas oboje byli na szczycie i brali udział we wspólnym projekcie. On jako gwiazda "Tańca z Gwiazdami", ona jako tancerka, przy pomocy, której mógł sięgnąć po Kryształową Kulę. O swoim rozstaniu poinformowali opinię publiczną jeszcze w trakcie trwania programu. Swój ostatni taniec w edycji zaprezentowali 6 dni po rozstaniu.

Sylwia, Kocham Cię, ale nie mogę z Tobą dzielić życia bo sam będę przez to cholernie cierpiał. Pomimo tego, że podejmuję decyzję o rozstaniu - bądź szczęśliwa bo zasługujesz na to jak mało kto - pisał w oświadczeniu Mikołaj.

Wydawało się, że oboje cierpią. Niedługo później Mikołaj w transmisji na żywo zarzucił Sylwii, że nadużywa alkoholu oraz nie jest pewny jej wierności. Ona z kolei definitywnie zarzekała się, że to koniec jej relacji z uczestnikiem "Love Island". Jednak wygląda na to, że oboje zdecydowali dać sobie kolejną szansę. Jedna z fanek spotkała parę podczas ich wspólnego weekendu w górach. Na jednej z facebookowych grup poświęconych fanom "Love Island" napisała:

Ja nie wiem, jak jest z Sylwią i Mikołajem, bo widziałam ich razem w Zakopanem. Na pytanie czy są razem odpowiedzieli, że tak.

Aby potwierdzić swoje słowa internautka dołączyła również zdjęcie swojego dziecka ze zwycięzcami pierwszej edycji "Love Island". Do tej pory ani Sylwia Madeńska ani Mikołaj Jędruszczak nie udzielili jeszcze komentarza w tej sprawie.

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" znowu są razem? Internautka spotkała ich w górach.

Na razie ani Sylwia Madeńska ani Mikołaj Jędruszczak nie zabierają głosu w tej sprawie. Niedługo oficjalnie potwierdzą swój związek?