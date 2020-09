Mikołaj i Sylwia z "Love Island" rozstali się! "Kocham cię ale nie mogę z tobą dzielić życia"

Jeszcze wczoraj wieczorem oglądaliśmy ich zmagania na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", dziś dowiadujemy się o ich rozstaniu... Sylwia i Mikołaj z "Love Island" nie są już parą! Mikołaj Jędruszczak z samego rana zamieścił szokujący w wpis, w którym poinformował, że zakańcza związek z Sylwią!

Jest to najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Zgodna z moimi zasadami, honorem i wartościami jednak przeciwko moim uczuciom... Tak, Kocham Sylwię... i każdy zada sobie teraz pytanie : „to co Ty do ch..a piszesz za bzdury?!”, ale pozwólcie, ze wytłumaczę. Rozstaję się z Sylwią - rozpoczął swój wpis

Co się wydarzyło pomiędzy zwycięzcami pierwszej edycji "Love Island"?! Wydawać by się mogło, że pokonali swój kryzys...

Zobacz także: Mikołaj i Sylwia z "Love Island" przechodzą kolejny kryzys? Para nie mieszka ze sobą!

"Love Island": Mikołaj Jędruszczak rozstał się z Sylwią Madeńską

O pierwszym poważnym kryzysie w związku Mikołaja Jędruszczaka i Sylwii Madeńskiej z "Love Island" było głośno już w maju tego roku. Wyspiarze za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali, że zdecydowali się na terapię dla par. Wydawać by się mogło, że najgorsze już za nimi, jednak niedawno okazało się, że Mikołaj i Sylwia nie mieszkają już razem a na treningi do "Tańca z Gwiazdami" przyjeżdżają osobno. Tancerka tłumaczyła, że po prostu od siebie odpoczywają z powodu bardzo napiętego kalendarza spowodowanego przygotowaniami do programu. Okazuje się jednak, że problem był zdecydowanie większy.

Mikołaj Jędruszczak na swoim Instagramie oficjalnie potwierdził rozstanie z Sylwią Madeńską:

Rozstaję się z Sylwią. Nie wprowadzę Was nigdy w żadne szczegóły z szacunku do naszego związku oraz z szacunku do Sylwii. Mogę powiedzieć tylko, że od dłuższego czasu próbuję przeboleć pewien zaistniały jakiś czas temu fakt, którego nie jestem w stanie przełknąć. Zawsze powtarzałem Sylwii, że u mnie w życiu najważniejsze są zasady i to one są powodem tej decyzji. Długo się do tego zbierałem, dlatego tak cierpiałem i gotowało się we mnie każdego dnia bo liczyłem, że uczucie, które w nas jest to przezwycięży. Powtarzałem zawsze Sylwii „miłość to nie wszystko” - nie wierzyła mi, myślała ze gadam bzdury...

Mikołaj Jędruszczak wytłumaczył, że ich pogląd na świat i wizja partnerstwa jest zbyt różna aby mogli to pogodzić.

Nasze charaktery zderzały się regularnie i to było trudne, ale po pewnym czasie to zaakceptowałem bo wiedziałem, ze miłość nas i tak spoi. Jeden krok w niewłaściwą stronę i można wszystko spieprzyć. Tak było w naszym przypadku. Ja oczywiście też nie jestem krystaliczny ani święty. Zapewne ze złych rzeczy które słyszeliście na mój temat 90% jest prawdą, jednak to ja decyduje o swoim życiu. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. To ja zdecydowałem się wejść w tę relację bez niczyich rad i tak samo z niej wychodzę nie poszukując poklasku i nie przywiązując uwagi do hejtu z tym związanego.

Zwycięzca pierwszej edycji "Love Island" przyznał, że mimo tego, że to on podjął decyzję o rozstaniu, nie przychodzi mu ona łatwo. Wyznał, że wciąż kocha Sylwię ale nie jest we stanie z nią dzielić życia:

Uwierzcie mi, że płaczę pisząc ten post, nigdy nie przypuszczałem, że to się wydarzy. Jakkolwiek tego nie zrozumiecie i za jakiego durnia będziecie mnie mieli to tak - Sylwia, Kocham Cię, ale nie mogę z Tobą dzielić życia bo sam będę przez to cholernie cierpiał. Pomimo tego, że podejmuję decyzję o rozstaniu - bądź szczęśliwa bo zasługujesz na to jak mało kto. Dobranoc. I’ll never love again...🖤

Takiego splotu wydarzeń nikt nie mógł się spodziewać...

Zobacz także: Sylwia i Mikołaj z "Love Island" nie są już razem!? Sylwia ze łzami w oczach opowiedziała jaka jest prawda

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska z "Love Island" nie są już razem.

Instagram

Mikołaj Jędruszczak poinformował o rozstaniu z partnerką na swoim profilu społecznościowym. Przyznał, że wciąż kocha Sylwię, ale nie potrafi dalej dzielić z nią życia.