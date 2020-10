"Love Island": Ostra wymiana zdań Mikołaja i Sylwii: "Musiałem ją nietrzeźwą odklejać od innych facetów"! Jest odpowiedź tancerki 

Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" podczas transmisji na żywo zdradził sporo szczegółów dotyczących jego rozstania z Sylwią Madeńską. Zarzucił byłej partnerce nieszczerość i określił część jej zachowań jako "poniżej krytyki". Zasugerował, że tancerka ograniczała jego kontakty ze znajomymi oraz wiele razy zachowywała się nieodpowiedzialnie:

Mikołaj zasugerował również, że Sylwia na bieżąco ogląda wywiad i komentuje z anonimowego konta. Tancerka postanowiła stanowczo odnieść się do słów, które wypowiedział jej były partner:

Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, ale po tym jak kończy. I to żałosne zakończenie mogliście zobaczyć sami i to pozostawiam tylko waszej ocenie - powiedziała na Instastory

Co jeszcze powiedziała na temat Mikołaja?

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" rozstali się pod koniec września. Wiadomość o końcu związku pojawiła się w mediach społecznościowych kilkanaście godzin po zakończeniu odcinka "Tańca z Gwiazdami", w którym wzięli udział. Mikołaj początkowo nie zdradzał szczegółów swojej decyzji na temat zakończenia relacji z Sylwią, zadeklarował jednak, że była partnerka bardzo go zraniła.

Podczas transmisji na żywo dla Przeambitni.pl, postanowił bardziej się otworzyć i zdradził sporo szokujących szczegółów na temat powodów rozstania z Sylwią Madeńską. Mikołaj Jędruszczak zdradził, że decyzja o rozstaniu była dla niego ciężka i mimo tego, wciąż martwił się o byłą ukochaną:

Mikołaj Jędruszczak pozwolił sobie na opowiedzenie o konkretnych sytuacjach, które po części miały wpływ na jego decyzję:

Powyższe sytuacja miała być jednym z punktów zapalnych rozstania. Mikołaj zdradził, że zbyt wiele razy został okłamany, a zbyt częste zawody przeważyły o jego decyzji o publicznym poinformowaniu o rozstaniu.

W wywiadzie z Przeambitni.pl Mikołaj Jędruszczak odniósł się do powodów rozstania:

Opowiedział również o tym, że Sylwia Madeńska nie chciała, aby tenisista informował o ich rozstaniu publicznie:

Miała żal. Nie chciała, żebym to publikował, wiedziała, że to się odbije na jej karierze. Później starała się z tego wyjść z twarzą i walczyć o głosy sama. Widzieliście tylko zwiastun z naszego życia, nie wiecie, jak wyglądał cały film.

Mikołaj Jędruszczak podkreślił, że chciałby całkowicie odciąć się od byłej partnerki i nie zamierza śledzić jej dalszych poczynań w sieci. Dodał jednak, że nie zamierza blokować przed nią publikowanych przez siebie treści.

Mikołaj Jędruszczak po rozstaniu z Sylwią Madeńską nie myśli na razie o nowych związkach:

Sylwia Madeńska postanowiła odnieść się do szokującego wywiadu Mikołaja Jędruszczaka na temat jej osoby oraz powodów zakończenia związku. Swój komentarz zamieściła na Instastory:

Zapewne oczekujecie ode mnie jakiegoś komentarza w stosunku do tego przeambitnego lajwa Mikołaja. Nieestety zawiodę was, nie będzie tego komentarza, ponieważ uważam, że jeżeli osoba ma jakąkolwiek klasę i jest szczerze zakochana, to nie robi lajwa na temat związku i nie opowiada tam niestworzonych historii. W internecie nic nie ginie, do mnie też spływa wiele informacji na temat tego, co Mikołaj wyprawiał w trakcie tej relacji, ale nie podzielę się tym z wami.