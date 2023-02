Choć Paula Wilk i Mikołaj Cieśla wystąpili w różnych edycjach "Love Island", to jednak los połączył ich wspólne drogi poza kamerami i dziś ta dwójka jest w szczęśliwym związku. Co więcej, ostatnio podczas Q&A na Instagramie Pauli padło pytanie o... ślub! Dziewczyna postanowiła wprost odpowiedzieć na pytanie dociekliwego internauty i podała nawet termin. Paula zdradziła również, jak poznała się z ukochanym.

O związku Pauli i Mikołaja z "Love Island" oficjalnie dowiedzieliśmy się w połowie grudnia 2022 roku. Wówczas para zamieściła swoje wspólne zdjęcie na Instagramie i potwierdziła wcześniejsze domysły fanów na temat ich relacji. Teraz Paula i Mikołaj regularnie dzielą się w sieci wspólnymi chwilami i chętnie odpowiadają na pytania dotyczące ich związku. Ostatnio Q&A pojawiło się na InstaStories Pauli, a jeden z fanów zapytał wprost, kiedy para zamierza się pobrać! Co ciekawe, uczestniczka "Love Island" odpowiedziała wprost:

Instagram/paulawilkk

Zobacz także: "Love Island": Karolina Gilon pokazała nowego partnera. Kim jest jej ukochany?

Czy to oznacza, że Paula i Mikołaj z "Love Island" chcą powiedzieć sobie "tak" już za kilka miesięcy? Biorąc pod uwagę odpowiedź Pauli nie można tego wykluczyć, ale z drugiej strony uczestniczka nie dała wyraźnie znać, czy aby na pewno chodzi o ten rok, czy też chodzi o uroczystość zorganizowaną w sierpniu w kolejnych latach. A Wy, co myślicie o odpowiedzi Pauli?

Instagram/paulawilkk

Zobacz także: "Love Island 7": Znamy datę premiery nowego sezonu. Szykują się wielkie zmiany

Paula z "Love Island" podczas Q&A postanowiła wyjaśnić również swoim fanom, jak naprawdę poznała się z Mikołajem. Co za historia!

- Przez wspólnych znajomych. Było lato i wybierałam się z koleżankami na festiwal, ale że one zdecydowały się tylko na jeden dzień, to finalnie wyszło tak, że dogadałam się z moim bardzo dobrym kolegą, że wezmę kumpelę i pojedziemy razem jeszcze z Piotrkiem Jakimczukiem, który to właśnie namówił na wyjazd Mikołaja. Finalnie Piotrek z nami nie pojechał (pozdrawiam Piotrze), ale pojechał Mikołaj i tak się poznaliśmy. Imprezowaliśmy 3 dni. No i tak się zaprzyjaźniliśmy od tamtego czasu. Miki do nas przyjeżdżał do Wro, pod koniec wakacji ja wyleciałam do Hiszpanii, a po moim powrocie przyjechał do mnie na urodziny, gdzie zrobiliśmy sobie łaszka na story. No a resztę już znacie - wyjawiła Paula.