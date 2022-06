"Love Island": Magda i Igor zdradzili, gdzie odbędzie się ich ślub! Tego nikt się nie spodziewał!

Igor Łubkowski z "Love Island" na swoim Instagramie zamieścił naprawdę gorące zdjęcie z Magdą! Para czule się na nim całuje i nie może się od siebie oderwać. Wygląda na to, że sielanka tej dwójki dalej trwa, a fani w komentarzach pod postem podkreślają, że wierzą w szczerość ich uczucia. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Love Island": Magda i Igor pochwalili się nowym mieszkaniem! Jest naprawdę luksusowo, a kuchnia robi ogromne wrażenie "Love Island": Igor pochwalił się namiętnym zdjęciem z Magdą Magda i Igor z drugiej edycji "Love Island", to zdecydowanie ulubieńcy widzów show Polsatu! Chociaż ta dwójka nie wygrała programu, to chyba śmiało można przyznać, że zdobyli znacznie cenniejszą nagrodę niż pieniądze - prawdziwą miłość! Niedawno zdecydowali się poważny krok w swoim związku i... zamieszkali razem! Para wynajęła luksusowy, nowoczesny apartament w Warszawie i już urządziła swoje gniazdko. Magda i Igor są również bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Na ich Instagramach co chwila pojawiają się wspólne relacje, dzięki czemu na bieżąco możemy zobaczyć, co słychać u tej dwójki. Wygląda na to, że para nie rozstaje się ze sobą nawet na chwilę. Wielbiciele tej bardzo się cieszą, że Magdzie i Igorowi udało się stworzyć już naprawdę poważny związek i niektórzy zauważają nawet, że takiej sielanki nie widać u pozostałych par. Nagadaliście się wszyscy, że grają w programie, że chcą wygrać itd. a chyba żadna para z tego co widzę (mogę się mylić) nie przetrwała, ani Ola z Rafałem ani Julia z Dominikiem, a tutaj proszę, miłość kwitnie 😁 - napisał jeden z fanów. Teraz dodatkowo ta dwójka upewnia wszystkich, że ich miłość jest szczera i prawdziwa! Na Instagramie Igora...