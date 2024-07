Siódma edycja "Love Island" zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka tygodni znów zobaczymy Karolinę Gilon na "Wyspie Miłości" i poznamy nowych uczestników. Chociaż, biorąc pod uwagę to, co możemy przeczytać na oficjalnym Instagramie programu "Love Island" być może w 7. edycji show pojawią się nie tylko nowe twarze, ale także uczestnicy poprzednich odsłon "Wyspy Miłości"! Czyżby produkcja programu szykowała dla fanów nowe zasady show? Widzowie nie ukrywają, że ten pomysł nie przypadł im do gustu...

"Love Island 7": W programie zobaczymy byłych uczestników?

Jakiś czas temu Karolina Gilon poinformowała, że już pod koniec lutego wystartuje 7. edycja "Love Island". Fani show oczywiście z niecierpliwością czekają na nową odsłonę "Wyspy Miłości", a żeby nie przegapić żadnych nowinek dotyczących nowej edycji, na bieżąco śledzą oficjalny Instagram programu. Ostatnio jednak widzowie nie ukrywali swojego zaskoczenia, gdy zobaczyli prośbę od produkcji show. Internauci zostali poproszeni o wskazanie byłych uczestników, których ponownie chcieliby zobaczyć w "Love Island"!

Wszyscy fani "Love Island" na pewno pamiętają, że już w 5. edycji show byliśmy świadkami podobnego eksperymentu. Wówczas do Casa Amor dołączyli panowie, których już widzieliśmy w poprzednich odsłonach "Wyspy miłości". Wtedy pomysł niezbyt spodobał się fanom, dlatego teraz tym bardziej widzowie apelują do produkcji, aby jednak zrezygnowała z pomysłu ponownego występu byłych uczestników programu.

- Już eksperyment z uczestnikami z poprzednich edycji był. Dla mnie ten pomysł to kompletna porażka. Przez to 5 sezon był najgorszy ze wszystkich dotychczasowych. Panowie, którzy drugi raz wzięli udział w programie byli zmęczeni, znudzeni, pozbawieni energii, spontaniczności. Udawali uczucia tak nieudolnie, że aż przykro było na to patrzeć. Źle się to oglądało. Interesowało ich tylko dotarcie do finału, nie licząc się z nikim i z niczym. A związki, które były po programie bardzo szybko się rozpadły. Niektórzy już na lotnisku sobie pomachali na pożegnanie - Proszę tylko nie stare odgrzewane kotlety.. żadnych osób z poprzednich edycji! Dajcie nowe twarze ???????? ???? - Już nie wymyślajcie... Nowy sezon, nowi ludzie ???? - Mieli już swoje szanse, poprosimy więcej naturalnych osób ???? - Żadnych starych uczestników. Jest milion innych osób które chciałbym wziąć udział. ???? - apelują fani.

Mimo wszystko nie brakuje też komentarzy, w których internauci piszą wprost, że pomysł im się podoba i wskazują, kogo chcieliby zobaczyć jeszcze raz w "Love Island". A Wy, co o tym sądzicie? Chcielibyście zobaczyć byłych uczestników w nowej edycji "Wyspy Miłości", czy jednak wolicie nowe twarze?

