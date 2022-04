"Love Island": Waleria zaskoczyła fanów wyznaniem o Piotrze! "Dogadujemy się z tym..."

Piotr i Waleria to finaliści 3. edycji "Love Island". Decyzją widzów nie wygrali głównej nagrody, chociaż największym szczęściem dla nich była wzajemna miłość. Waleria i Piotr bardzo szybko zyskali miano ulubionych wyspowiczów, a fani do teraz z chęcią śledzą ich wspólne losy. W ostatnim czasie jednak pojawiło się sporo niejasności. Internauci niedawno zauważyli, że z profilu zarówno Piotra jak i Walerii zniknęły ich wszystkie wspólne zdjęcia. Czyżby to był definitywny koniec miłości? Komentarz, który pojawił się w mediach nie uspokoi fanów pary... Zobacz także: "Love Island": Waleria będzie miała dziecko z Piotrkiem? Jej odpowiedź zaskakuje! "Love Island". Waleria i Piotr już nie są razem? "Love Island. Wyspa miłości" to uwielbiany przez widzów program randkowy. Uczestnicy muszą łączyć się w pary, aby wytrwać w nim jak najdłużej. Jednak same układy nie wystarczą, ponieważ to widzowie decydują, kto pożegna się z programem. Waleria i Piotr dotrwali aż do finału i okazali się być bardzo zgranym związkiem. Przynajmniej do niedawna... Uczestniczka "Love Island" jeszcze w połowie lipca informowała, że wraz z Piotrem planują zamieszkać w Warszawie. Teraz okazuje się, że ich związek jest już przeszłością... Zobacz także: "Love Island": Piotrek znał wcześniej jedną z uczestniczek! Dlaczego nie ujawnili tej znajomości w programie? Tym, że pomiędzy Walerią a Piotrem nie układa się najlepiej, fani martwili się już w lipcu. Wówczas zauważyli, że z profilu uczestniczki zniknęły wszystkie wspólne zdjecia z ukochanym. Teraz okazuje się, że również na profilu Piotra na próżno szukać ich wspólnych zdjęć... a w dodatku przestali się obserwować na...