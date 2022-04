"Love Island 5": Decyzja zapadła. Josie zamieszka u Kuby! Zobaczcie, co zamierzają

W trzeciej edycji "Love Island" uczestnicy zdecydowanie się polubili. Dziewczyny wspierają się nawzajem, a panowie dodają sobie otuchy. Pierwsze rozstania z programem były bardzo bolesne dla wszystkich. Kilka dni temu do Polski wróciły dwie pary: Ola i Jerry oraz Aleksandra i Dawid. Choć uczestnicy nie są już na wyspie miłości, nie przestali szukać swojego szczęścia. Jerry śmiał się nawet, że poza programem odbyło się "przeparowanie" , a jego nową wybranką jest... Natasha. Jeśli chodzi o Dawida i Aleksandrę, to para nie traci ze sobą kontaktu. Będzie z tego prawdziwe uczucie? "Love Island 3": Dawid i Aleksandra zostali parą? Możemy być pewni, że Aleksandra i Dawid wspaniale się czuli w swoim towarzystwie, jeszcze w programie dużo spędzali ze sobą czasu, a gdy na horyzoncie pojawił się mężczyzna chętny odbić Dawidowi Aleksandrę, Dawid zapewnił, że będzie walczył o swoją partnerkę jak lew! Wygląda na to, że nie była to żadna gra i Dawid naprawdę poczuł coś do Oli. Choć oboje wrócili do swojej rzeczywistości w Polsce, wciąż utrzymują ze sobą kontakt, a nawet za sobą "tęsknią"! Wygląda na to, że para, którą pozostali uczestnicy ocenili jako mało otwartą i nieczułą wobec siebie, wciąż pracuje nad relacją. Pamiętacie, jak Mateusz zarzucił im, że są wobec siebie zdecydowanie za mało czuli i nie przytulają się do siebie w nocy i ich relacja jest pozbawiona uczuć? Wtedy Dawid walczył, by udowodnić Mateuszowi, że się myli. Wygląda na to, że faktycznie udowodnił, a jego relacja z Aleksandrą się rozwija! Na swoim InstaStory pochwalił się, że Ola odwiedziła go, gdy jechała do swojej mamy. Para pokazała też wspólne zdjęcie, na którym pozują stojąc obok siebie. Wyglądają na zakochanych? Zobacz także: "Love Island 3": Piotr...