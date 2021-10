"Love Island": Laura z 3. edycji przeszła ogromną metamorfozę! Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać!

Ola Kotowska w programie "Love Island" nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony panów. Wręcz przeciwnie - zdecydowanie należy do grona faworytek, jednak jej serce jak na razie zdobył Rafał. Wygląda na to, że panowie bardzo docenili naturalność Oli. Jak przyznała sama uczestniczka "nie ma nic zrobionego" w swoim wyglądzie. Również na Instagramie publikuje zdjęcia, na których zachwyca swoją urodą. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Love Island": Mocne słowa Bartka do Karola po przeparowaniu! Czy to początek sporu? "Love Island": Piękna Ola zachwyca naturalnością w programie i... na Instagramie! Na jej zdjęcia można patrzeć bez końca! Ola z drugiej edycji "Love Island" ma 24 lata i mieszka w Poznaniu. Uczestniczka hitu Polsatu to piękna, naturalna dziewczyna, która może również pochwalić się nienaganną figurą. Kocha taniec, z którym związana jest od dziecka, jednak przez ostatnie lata zaniechała treningi, czego bardzo żałuje. Ma jednak nadzieje, że uda jej się nadrobić zaległości. W programie chce się pokazać właśnie z jak najbardziej naturalnej strony. Ma duże poczucie humoru, jest bardzo miła i skromna, a do tego zaraża wszystkich swoim pięknym uśmiechem! Ola od pierwszych chwil urosła do rangi faworytki show i niejeden uczestnik chciałby, aby była jego partnerką. Ale coś czujemy, że Rafał nie wypuści Oli spod swoich ramion! I w ogóle nas to nie dziwi - tylko spójrzcie na jej zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych. Wyświetl ten post na Instagramie. Elko 🤓 #polishgirl...