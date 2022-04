"Love Island": Kto wygra 5. edycję show? Według widzów, to właściwie pewne

Już o 22:10 fani "Love Island" przekonają się, która z par wygra czwartą edycję kontrowersyjnego show. Niektórzy jednak już teraz nie mają wątpliwości co do dzisiejszych wyników! Magda i Wiktor, Paulina i Andrzej czy Aleksandra i Adrian? W sieci dosłownie zawrzało! Jeżeli internauci mają rację, nie wszyscy widzowie będą zadowoleni... Wiadomo, kto wygra finał "Love Island 4"?! To właśnie dziś dowiemy się, która z trzech finałowych par czwartej edycji "Love Island" , po głosowaniu widzów, stanie przed najważniejszą decyzją i wyborem pomiędzy pieniędzmi, a miłością. Po tym jak z programem pożegnali się Alex i Jurek , w finale zostali Magda i Wiktor, Paulina i Andrzej oraz Aleksandra i Adrian. Kto wygra? Niektórzy nie mają żadnych wątpliwości, a jeden z komentarzy na oficjalnym profilu "Love Island" na Instagramie wywołał prawdziwą burzę. Internauci sądzą, że wszystko jest ustawione! Już każdy wie że to będzie Paulina i Andrzej scenariusz dawno napisany - stwierdził jeden z fanów. Pod komentarzem natychmiast zawrzało i jak widać, widzowie czwartej edycji "Love Island" są bardzo podzieleni! - Też mi się tak wydaje🤔 - też mam takie przeczucie - faktycznie kiepsko to wyglądało,” tak na maxa promowanie ciągle jednej pary” 🤦🏼‍♀️ pomijam już czy to jest prawdziwe czy nie, ale słabe to było… - a dlaczego tak uważacie? Tzn ze scenariusz pod Andrzeja i Pauliny pisany? Przecież oni nie maja znajomosci, znajomków itd. pochodzą oboje z małych miejscowości a na ig maja mało wpisów. Nie rozumiem kto puścił taka fame i ona tak krąży bezmyślnie - pisali rozemocjonowani internauci. Czy Paulina i Andrzej faktycznie wygrają finał "Love Island 4"? Ta dwójka...