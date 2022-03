"Love Island": Caroline martwi się o Josie! Skomentowała zachowanie Kuby!

Caroline i Mateusz to finaliści trzeciej edycji "Love Island". Ich wielkie uczucie i dopasowanie przekonało widzów, żeby zagłosować właśnie na nich. Szczęśliwi Mati i Caroline kontynuują swoją relację także poza programem. Po powrocie do Polski Caroline zdecydowała, że nie wraca do Kanady i przynajmniej na razie przeprowadza się do Warszawy. Choć para wyjawiła, że na początku nie chce jeszcze razem zamieszkać , to oboje starają wciąż się poznawać i podtrzymywać swoją relację. Zakochani chodzą na randki i spędzają wspólnie czas, czym chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. I choć para zazwyczaj może liczyć na wiele komplementów ze strony internautów, to pod ich ostatnim wspólnym zdjęciem zawrzało. CJ została uznana za sztuczną! Dlaczego? Caroline i Mateusz z "Love Island" jak Barbie i Ken Porównanie Caroline i Mateusza do Barbie i Kena pojawiło się jeszcze w programie. Pozostali uczestnicy mówili na dostojną parę "Carringtonowie" i oba te określenia przylgnęły do finalistów "Love Island" tak bardzo, że sami zaczęli się tak określać. Pod najnowszym zdjęciem z randki Caroline napisała: "Kolacja z Kenem". Mateusz i Caroline wybrali się na randkę do jednej z restauracji w Warszawie. Caroline z tej okazji włożyła dopasowane spodnie i bardzo, bardzo obcisły gorset, mocno i odważnie zbierający piersi. Fani oczywiście byli zachwyceni piękną uczestniczką, ale nie wszyscy podzielali te komplementy: - Pięknie razem wyglądacie - super dobrany outfit🔥 - Piękna "Barbie" to i "Ken"musi być 🥰👍 - Wyglądacie oboje olśniewająco❤️ A na tym obrazku jak w muzeum figur woskowych - Rzeczywiście jak Barbie i Ken :), - Real Life Barbie 💕 🔥🔥🔥 Niektórzy jednak uznali,...