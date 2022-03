"Love Island 5" Nowa uczestniczka programu to przyjaciółka Caroline! Kim jest Josie?

Caroline i Mateusz dzięki udziałowi w "Love Island" nie tylko zakochali się w sobie, ale również rozkochali w sobie widzów. Dzięki ogromnej sympatii decyzją widzów zostali wielkimi zwycięzcami 3. edycji show Polsatu. Internauci z radością obserwowali, jak rozwijała się ich miłość po programie. Jednak teraz Caroline poinformowała, że wraca do Kanady. Co się stało? Co dalej z jej związkiem z Mateuszem? Wszystko wiadomo! Zobacz także: "Love Island": Mateusz dał Caroline oryginalny prezent urodzinowy. Część pań by się obraziła... "Love Island": Caroline wraca do Kanady. Co z Mateuszem? Miłość Caroline i Mateusza z "Love Island" należy do takich, które rzadko się zdarzają. Odkąd wrócili ze słonecznej Hiszpanii starają się spędzać razem każdą wolną chwilę. Po wygranej w programie, zwycięzcy deklarowali, że przeznaczą swoją nagrodę na wspólne podróżowanie. Pierwszą destynacją okazała się być gorąca Tunezja. Kilka dni temu Caroline świętowała również swoje urodziny. Matt zadbał, aby zapamiętała je na długo... Niestety w najnowszym wpisie Caroline poinformowała, że musi wrócić do Kanady. Na szczęście rozłąka z Mateuszem nie potrwa długo. Uczestniczka "Love Island" musi wrócić do swojego domu za oceanem, by przywieźć do Polski swoje pieski i pozałatwiać sprawy, które nie mogą już dłużej czekać. Jednak zanim to nastąpi, stara się nacieszyć Mateuszem tak długo, jak tylko to możliwe. Dzisiaj spędziłam z Matim super dzień w Łodzi. W niedziele niestety muszę lecieć na chwilę do Kanady po pieski i załatwić swoje sprawy dlatego teraz będziemy spędzać dużo czasu razem. A wy jak spędzacie długi weekend? Wszyscy, którzy zmartwili się, czytając wpis Caroline o powrocie do Kanady mogą...