"Love Island": Klaudia napisała do Jurka bardzo osobisty list, a on przeczytał go podczas relacji na żywo! 

Poprzedni tydzień w "Hotelu Paradise" obfitował w wielkie emocje. Z programem pożegnały się aż dwie osoby. Podczas rajskiego rozdania odpadła Lexi oraz... Ola. Adam za każdym razem powtarzał, że jeśli jego partnerka opuści show, on również to zrobi. Klaudia El Dursi dała mu noc na to, aby przemyślał tę decyzję. Czy Adam faktycznie pożegnał się z "Hotelem Paradise"? Adam odszedł z "Hotelu Paradise"? W tamtym tygodniu Sandra - jako singielka - otrzymała trudne zadanie. Dziewczyna miała zdecydować, która z dziewczyn w piątek opuści program. Sandra długo biła się z myślami. Wybierała pomiędzy dwoma kandydatkami: Mariettą oraz Violą. Ku zaskoczeniu wszystkich nie zdecydowała się na żadną z nich. Sandra zdecydowała, że z programem pożegna się Ola . Był to wielki cios dla Adama. Chłopak od samego początku był w parze z Olą. Co więcej, często powtarzał, że gdy z programem pożegna się jego partnerka, on również opuści show. Gdy Sandra ogłosiła swoją decyzję, Adam chciał od razu odejść z "Hotelu Paradise". Klaudia El Dursi poprosiła go jednak, aby przemyślał to przez noc i dopiero na spokojnie ogłosił, co zrobi. Zobacz także: "Hotel Paradise": Czy Adam opuści wyspę, a Ola wróci do programu? "Pewność siebie ją zjadła!" Następnego dnia chłopak otrzymał list od Oli. Dziewczyna poprosiła go, aby nie robił głupot. Bardzo cię proszę, nie odchodź z Hotelu Paradise i nie trać nadziei - napisała Ola. Adam nie chciał zdradzić swoim kolegom, co było w liście, który otrzymał. To jeszcze bardzo rozgrzało ich ciekawość. Nikt nie wiedział, jaką decyzję podejmie chłopak. W końcu jednak w domu pojawiła się Klaudia El Dursi, która poprosiła go o jasną deklarację. Jak wiecie miałem tylko wieczór na to,...