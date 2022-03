"Love Island": Karolina Gilon wystąpi w kolejnym sezonie jako uczestniczka?!

Wspaniałe wieści dla wszystkich fanów "Love Island" ! Po ogromnym sukcesie pierwszej i drugiej edycji programu, nadszedł czas na trzecią odsłonę najgorętszego reality show. Castingi właśnie wystartowały, a my już niedługo będziemy mogli zobaczyć nowych uczestników "Wyspy miłości"! Kiedy rozpocznie się emisja nowej edycji show? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Ola i Rafał z "Love Island" rozstali się. "Chciałbym mieć dziewczynę dla siebie, a nie dla wszystkich" Trzecia edycja "Love Island". Wiemy, kiedy ruszy nowa odsłona miłosnego show Program "Love Island" to jeden z największych hitów telewizji Polsat! Show bije rekordy popularności i dostarcza widzom wielu emocji! Pierwszą edycję programu wygrali Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak, a zwycięzcami drugiej odsłony show zostali Julia Nowakowska i Dominik Grot. Już za niedługo poznamy kolejną parę, która stanie przed wyborem miłości, lub pieniędzy. Dotychczas wszyscy zwycięzcy zdecydowali się wybrać miłość i podzielili się wygraną po połowie. Czy tak stanie się również i tym razem? Jednak zanim to nastąpi, poznamy kilkunastu singli, którzy na "Wyspie Miłości", będą szukać swojej drugiej połówki! Na pewno nie zabraknie zwrotów akcji i zaskoczeń. Aktualnie startują castingi do kolejnego sezonu i poszukiwani są nietuzinkowi single, którzy pragną znaleźć miłość swojego życia i zaistnieć w świecie mediów oraz internetu. Kiedy zatem będziemy mogli zobaczyć trzecią edycję programu "Love Island"? Jak wiadomo, pomiędzy pierwszą, a drugą odsłoną show była roczna przerwa, jednak teraz nie będziemy musieli aż tyle czekać! Emisję premierowych odcinków na antenie Polsatu i w serwisie ipla.tv zaplanowano już...