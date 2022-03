"Love Island": Mikołaj Jędruszczak straszy Sylwię Madeńską sądem. Co jej zarzuca?

Domysły o tym, że Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wrócili do siebie, męczyły fanów już od jakiegoś czasu. Szczególnie w momentach, w których uczestnik "Love Island" pokazywał zdjęcia z psem Sylwii. I to właśnie suczka Oreo, stała się powodem, dla którego Sylwia Madeńska zdecydowała się wydać oświadczenie. Gwiazda Polsatu pierwszy raz potwierdziła, że ponownie spotykała się z Mikołajem, jednak jego ostatnie zachowanie na zawsze przekreśliło ich relację: Obiecałam sobie, że nigdy więcej nie będę mówić o moim życiu prywatnym publicznie, jednak sytuacja, która miała miejsce dwa tygodnie temu i która trwa do dziś mnie do tego zmusiła - zaczęła swój wpis. W oświadczeniu padły oskarżenia, a Sylwia Madeńska przyznała, że poprosiła o pomoc policję! O co chodzi? Zobacz także: "Love Island": Sylwia i Mikołaj jednak są razem?! "Próbowaliśmy to reanimować" Sylwia Madeńska oskarża Mikołaja Jędruszczaka o odebranie psa Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wygrali pierwszą edycję " Love Island ". Niedługo po powrocie z hiszpańskiej willi zamieszkali razem i odważnie wkroczyli do show-biznesu. Kiedy dostali propozycję udziału w " Tańcu z Gwiazdami " inni uczestnicy mogli im pozazdrościć, ponieważ ona pełniła rolę tancerki a on uczestnika, z którym będzie tańczyć. Niestety w trakcie przygody w "Tańcu z Gwiazdami" gwiazdy "Love Island" niespodziewanie ogłosiły rozstanie . Przez kilka ostatnich miesięcy krążyły jednak plotki, że para wróciła do siebie , a jedna z fanek miała nawet widzieć ich na wspólnym wyjeździe. Do tej pory jednak ani Sylwia ani Mikołaj nie zabierali głosu w sprawie. Aż do dziś... Sylwia Madeńska po raz pierwszy zabrała głos w...