"Love Island 7": Po namiętnym pocałunku Agaty i Adama w sieci zawrzało! "Doda musisz wrócić"

Zwiastun nadchodzącego odcinka "Love Island 7" wprawił widzów w osłupienie. Wiadomo już, że doszło do pocałunku między Agatą a Adamem. Internauci ostro krytytkują uczestników show i zwracają się do Dody.

Agata i Adam z "Love Island 7" zszokowali fanów formatu, oddając się namiętnemu pocałunkowi. Nie byłoby w tym oczywiście nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dopiero co zostali sparowani z innymi osobami i wydawało się, że są szczęśliwi ze swoimi partnerami. Zobaczcie sami, jak fani "Love Island zareagowali na ich czułości.

"Love Island": Pocałunek Agaty i Adama podburzył internautów

Ostatni odcinek "Love Island" obfitował w dramaty - przede wszystkim za sprawą Dody, która sprawiła, że Krąg Ognia zapłonął jak nigdy. Piosenkarka znana z ciętego języka zastąpiła Karolinę Gilon podczas przeparowania i nie patyczkowała się z nikim. Od razu zgasiła uśmiechy na twarzach uczestników, zapowiadając, że nie będzie się z czego śmiać.

Doda rozprawiła się z Alicją i Julią, które we wcześniejszych odcinkach zaatakowały Olę. Jakby tego było mało, wyspiarze musieli skonfrontować się z opiniami internautów, które nie przypominały głaskania po główce, a przeciwnie, chwilami mogły bardzo zaboleć. Gdy gwiazda opuściła Willę Miłości wydawało się, że atmosfera została oczyszczona i uczestnikom na długo odechce się rozkręcania dramatów. Nic bardziej mylnego. Niespodziewany pocałunek Agaty i Adama, połączonych w pary z innymi uczestnikami, sprawił, że internet ponownie zapłonął.

Nic nie zwiastowało takiego obrotu spraw. Nowo stworzone pary wydawały się nie do rozdzielenia - w końcu już trochę doświadczeń za nimi. Pod okiem Dody w trakcie przeparowania głos miały kobiety. Na pierwszy ogień poszła Beata, której serca zabiło mocniej do Adama. Agata, wybierając partnera, wskazała Huberta, argumentując, że od początku wpadł jej w oko. Uznała, że spokojny chłopak w jej towarzystwie pokaże się niebawem z zupełnie innej strony i wyjdzie z niego "wariat". Doda zaśmiewała się, czytając komentarze internautów o tym duecie. Okazało się, że zdaniem widzów para zachowuje się już "jak stare małżeństwo". Agata, chcąc udowodnić, że jest inaczej, złapała Huberta i zaczęła go całować na oczach wszystkich. Jednak, jak pokazał zwiastun kolejnego odcinka, adresatem jej czułości stał się też Adam, partner Beaty!

Widzowie, którzy, podobonie jak Doda, zaczęli się już przywiązywać do duetów i im kibicować, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Nie szczędzili Agacie i Adamowi gorzkich słów:

Agata z Adamem żenada! Szkoda Beaty, taka fajna babka... Doda musisz wrócić. Agata mówiła, że nie zgadza się z zachowaniem Oli, a teraz całuje Adama i to bez żadnej zabawy😂 hipokryzja😂

Ale przecież Agata powiedziała, że Hubert jest za spokojny, więc wzięła się za rozrywkowego

Czy ktoś może mi wytłumaczyć, co to do k... ma być? - komentowali internauci.

Niektórzy wściekali się, że Agata pomagała Alicji w "nalocie" na Olę, a teraz jeszcze rani Beatę.

Agatka to adwokat diabła - podsumowała jedna z komentujących.

Ciekawe, co by na to powiedziała piosenkarka... Przypomnijmy, że Doda już wcześniej była cięta na Adama i nie wahała się, by mówić wprost, co sądzi o niektórych jego zachowaniach. A czy wy oglądaliście odcinek z Dodą i zwiastun kolejnego? Co myślicie o zachowaniu Agaty i Adama?

