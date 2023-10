Fani "Love Island" mocno krytykują Oliwię! Po emisji ostatniego odcinka randkowego show na Instagramie pojawiło się mnóstwo ostrych komentarzy, w których internauci oceniają zachowanie partnerki Konrada. Fani są rozczarowani dziewczyną, która postanowiła troszkę namieszać w relacji Julii i Kuby. Sprawdźcie, co piszą internauci! Fani "Love Island" krytykują Oliwię W piątej edycji "Love Island" od samego początku nie brakuje wielkich emocji. Program trwa zaledwie dwa tygodnie, ale już naprawdę sporo się w nim wydarzyło. W randkowym show Polsatu sporo kontrowersji wywołuje m.in. Oliwia. Piękna brunetka od samego początku jest w parze z Konradem i uczestnicy są pewni, że to najmocniejszy duet piątej edycji. Wydaje się jednak, że innego zdania są fani "Love Island", którzy od samego początku bardzo krytycznie oceniają ich relację. Niestety, po emisji ostatniego odcinka programu internauci znów zaczęli publikować ostre komentarze. Tym razem dostało się Oliwii, która w rozmowie z Kubą stwierdziła, że on i Julia do siebie nie pasują. W sieci zawrzało! - Ależ ona jest fałszywa - Ona robi to specjalnie jej plan to - rozwalić wszystkie pary i żeby wygrała żal …. Wkurza bardzo ! 😕 - Fałszywe babsko - Ale straszna manipulantka z tej Oliwii.. wszędzie namiesza a potem udaję że jej przykro i płaczę..🤮🤮🤮 fałszywa do bólu..🤯🤯🤯- komentują fani "Love Island". Zobacz także: "Love Island 5": Nowa uczestniczka rozgrzała panów do czerwoności! Kim jest Louise Berry? Wyświetl ten post na Instagramie ...