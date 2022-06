"Love Island": Josie i Kuba są nadal razem? Nowe zdjęcie uczestniczki wszystko wyjaśnia

Caroline zaskoczyła fanów swoim wpisem na Instagramie. To, co pisze uczestniczka "Love Island", budzi spore wątpliwości co do jej relacji z Mateuszem. To koniec?

Caroline i Mateusz, odkąd dobrali się w parę w "Love Island" , są nierozłączni. Caroline przeprowadziła się także do Warszawy, by być bliżej swojego ukochanego. Para spędza razem romantyczne weekendy , razem imprezuje i odpoczywa. Dlatego właśnie ostatni post zmartwił fanów - nie dość bowiem, że Caroline pozuje na zdjęciu sama, to jeszcze ogłasza, że ma w planach wyjazd bez Mateusza! Caroline z "Love Island" wraca do Kanady? Caroline i Mateusz od początku swojego związku wiedzieli, że będzie dzieliła ich duża odległość. Caroline przecież mieszka i prowadzi swoje życie w Kanadzie, zaś Mateusz w Warszawie. Na szczęście uczestniczka tuż po powrocie z programu, podjęła decyzję, że zostaje w Polsce . Jak sama mówiła, Kanada jest zbyt daleko , żeby żyć w związku na odległość. Mateusz z wielką radością przyjął informację o tym, że jego ukochana zamieszka w Warszawie i odkąd Caroline przeprowadziła się do stolicy, widują się niemal cały czas. Mateusz odwiedził już ukochaną babcię uczestniczki w Zakopanem. Ale czy pozna jej rodziców? Okazuje się, że Caroline planuje wyjazd do Kanady, choć... chyba nie ze swoim chłopakiem! Czy między parą źle się układa? Plany Caroline zaskoczyły fanów, bo jeszcze kilka dni temu oboje chwalili się wspólnym czasem spędzonym w Trójmieście: Ale to był super wyjazd. Czasami jest dobrze wyrwać się z miasta i razem spędzić czas w spokoju - napisała wówczas zachwycona Caroline na Instagramie. Tymczasem minęło kilka dni, a Caroline postanowiła poinformować swoich fanów, że wyjeżdża do Kanady! Uczestniczka "Love Island" stęskniła się za rodziną, przyjaciółmi, ale także swoimi ukochanymi pieskami! Wakacje rozpoczęły się już na dobre ☀️ macie plany na jakieś wyjazdy? Ja już we wtorek lecę do...