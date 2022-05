"Love Island": Wielki przełom w związku Ani i Włodka! "Powiedziałaś mu, że go kochasz?"

Widzowie "Love Island" nie bardzo wierzyli w związek Ani i Włodka i to właściwie z powodu Ani. To uczestniczka zmieniała wielokrotnie zdanie, jednocześnie chciała być z Włodkiem i spróbować relacji z kimś innym. Ich związek od początku wydawał się więc niestabilny, dlatego co złośliwsi czekali aż Ania znów się rozmyśli. Uczestniczka jednak mocno ich zaskoczyła!

"Love Island" Ania zaskoczyła fanów! Wyznała Włodkowi miłość?

Ania po wyjściu z "Love Island" długo milczała. Fani byli pewni, że uczestniczka na spokojnie musiała przetrawić to, co działo się w sieci, gdy ona była na wyspie miłości. Internauci delikatnie mówiąc nie byli zbyt wyrozumiali dla uczestniczki i niemal przy każdym przeparowaniu domagali się jej odpadnięcia. Ania jednak po jakimś czasie wróciła do swoich mediów społecznościowych i szybko z powrotem zdobyła zaufanie fanów z którymi chętnie rozmawia o tym, co stało się w programie i o swoim związku z Włodkiem.

Mijają kolejne tygodnie a para ma się dobrze i już planuje przeprowadzkę do Warszawy! Ania zapewnia, że jest bardzo szczęśliwa ze swoim partnerem, ale fani i tak wypytują ją o szczegóły związku. Tym razem padło bardzo poważne pytanie! Czy Ania i Włodek powiedzieli sobie najważniejsze słowa, czyli "kocham cię"? Pary nie decydują się szybko mówić takich wyznań, ale okazało się, że Ania w ogóle się tego nie bała!

- Powiedziałaś już Włodkowi, że go kochasz? - dopytują fani. - Taaak - odpowiedziała z entuzjazmem Ania, dodając czułe zdjęcie z ukochanym!

Wygląda więc na to, że skomplikowana historia tego związku była romantycznym początkiem czegoś większego! Ania wbrew przewidywaniom nie zostawiła Włodka po powrocie, a nawet zdecydowała się mu wyznać miłość! Ania i Włodek szykują się już do przeprowadzki do Warszawy i wspólnego zamieszkania. W komentarzach pod wspólnymi zdjęciami zakochanych możemy przeczytać, jak fani kibicują temu związkowi, choć jeszcze niedawno pisali Włodkowi, że Ania go szybko zostawi... Wygląda na to, że Ania i Włodek wyszli z ogromnego hejtu obronną ręką!

Ania jest zazdrosna o "ładne dziewczyny" na Instagramie? Odpowiedziała!

Fani postanowili zapytać także Anię o kwestię, która spędza sen z powiek wielu dziewczynom. W końcu wiele par poznaje się przez media społecznościowe, a gdy partner obserwuje na Instagramie pokaźną liczbę atrakcyjnych dziewczyn, niektóre kobiety czują się zagrożone. Czy tak też ma Ania z "Love Island"? Jedna z fanek postanowiła o to zapytać!

- Jakie masz podejście do tego, że Włodek obserwuje tyle ładnych dziewczyn na Instagramie? - Jesteśmy ludźmi, wzrokowcami. Ja w sumie w to nie ingeruję, bo nie mam z tym problemu. Ustaliliśmy pewne zasady, których się trzymamy a zaufanie to podstawa w każdym związku - odparła szczerze Ania.

Ania i Włodek są w naprawdę poważnej relacji i doskonale wiedzą, czego od siebie wymagają. Zaufanie jest bardzo ważne i to na tej podstawie para buduje swój związek.

Myślicie, że tak naprawdę da się nie być zazdrosnym?

